Homem tenta separar briga em bar e é baleado na cabeça; atirador está foragido

Um homem ficou gravemente ferido após ser atingido por disparos de arma de fogo na madrugada deste domingo (19), em Jesuítas, no oeste do Paraná. Segundo a Polícia Militar, a vítima trabalhava em um estabelecimento comercial quando uma briga entre frequentadores tomou conta do local. Ao tentar conter a confusão e retirar um revólver das mãos de um dos envolvidos, acabou sendo alvo de diversos tiros.

De acordo com o boletim da PM, os disparos atingiram a vítima no braço e na cabeça. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Jesuítas, onde recebeu atendimento médico. O estado de saúde não foi informado pelas autoridades.

Após o ataque, o autor dos disparos fugiu e não havia sido localizado até o registro da ocorrência. A Polícia Militar confeccionou o boletim de ocorrência e encaminhou o caso à Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação e pela identificação do atirador.