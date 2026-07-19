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Homem tenta separar briga em bar e é baleado na cabeça; atirador está foragido

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Homem tenta separar briga em bar e é baleado na cabeça; atirador está foragido

Por Luiz Haab

Atualizado em

Um homem ficou gravemente ferido após ser atingido por disparos de arma de fogo na madrugada deste domingo (19), em Jesuítas, no oeste do Paraná. Segundo a Polícia Militar, a vítima trabalhava em um estabelecimento comercial quando uma briga entre frequentadores tomou conta do local. Ao tentar conter a confusão e retirar um revólver das mãos de um dos envolvidos, acabou sendo alvo de diversos tiros.

De acordo com o boletim da PM, os disparos atingiram a vítima no braço e na cabeça. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Jesuítas, onde recebeu atendimento médico. O estado de saúde não foi informado pelas autoridades.

Após o ataque, o autor dos disparos fugiu e não havia sido localizado até o registro da ocorrência. A Polícia Militar confeccionou o boletim de ocorrência e encaminhou o caso à Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação e pela identificação do atirador.

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