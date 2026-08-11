Nagasaki alerta para nova guerra nuclear 81 anos após ataque dos EUA | Mundo

Nagasaki alertou no domingo (9) para o risco crescente de uma guerra nuclear, 81 anos após o bombardeio atômico dos Estados Unidos, e renovou seu apelo para que a cidade permaneça o último lugar do mundo a sofrer um ataque desse tipo.

“As armas nucleares não são um ‘mal necessário’, mas um ‘mal absoluto’ e jamais poderão coexistir com a humanidade”, afirmou o prefeito Shiro Suzuki na Declaração de Paz lida durante a cerimônia anual em memória das vítimas do ataque, ocorrido três dias após o bombardeio de Hiroshima.

Com forte inflexão na voz, Suzuki afirmou no Parque da Paz que o conceito de dissuasão nuclear é “extremamente perigoso e frágil”.

A cerimônia ocorreu em meio ao aumento das tensões geopolíticas provocado pelos conflitos no Oriente Médio e pela invasão da Ucrânia pela Rússia.

Às 11h02, horário em que a bomba de plutônio de codinome “Fat Man” foi lançada por um bombardeiro americano e explodiu sobre Nagasaki, foi observado um minuto de silêncio. A cidade continua sendo o último local do mundo a sofrer um ataque nuclear.

Ainda existem mais de 12 mil ogivas nucleares no mundo, destacou Suzuki. Ele manifestou preocupação com a imprevisibilidade dos conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio, envolvendo potências nucleares.

A cerimônia reuniu cerca de 3.700 pessoas, incluindo representantes de 98 países e regiões e da União Europeia. O embaixador dos Estados Unidos no Japão, George Glass, não participou; o país foi representado pelo vice-chefe da missão diplomática, Aaron Snipe.

Após uma breve vaia da multidão, a primeira-ministra, Sanae Takaichi, reiterou que o Japão “está defendendo” os três princípios não nucleares — não produzir, possuir ou permitir a introdução de armas nucleares no país.

Ela afirmou que, comprometido em garantir que Nagasaki permaneça o último lugar do mundo a sofrer um ataque nuclear, o Japão promoverá esforços “realistas e práticos” para alcançar um mundo livre dessas armas.

“A importância de promover uma compreensão precisa, em todo o mundo, da realidade dos bombardeios atômicos está se tornando cada vez maior”, acrescentou.

Suzuki destacou ainda a ausência de um documento final na conferência de revisão do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP), realizada em maio. Segundo ele, a modernização dos arsenais nucleares alimenta “um ciclo vicioso de crescente desconfiança mútua, confronto e divisão”.

A conferência terminou pela terceira vez consecutiva sem consenso, após um mês de reuniões em Nova York.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, também alertou para a reversão de décadas de redução dos arsenais e para o aumento da retórica nuclear. “Ano após ano, o risco de erros de cálculo, escalada e conflito continua aumentando”, afirmou, classificando a situação como “inaceitável”.

Enquanto cresce no Japão o debate sobre uma eventual revisão dos princípios não nucleares, Takaichi se reuniu com sobreviventes da bomba atômica após a cerimônia de Hiroshima, na quinta-feira, e disse que o governo “está mantendo” a política.

Suzuki instou o governo a preservar os princípios não nucleares e o compromisso constitucional de renunciar à guerra. Também pediu que o Japão participe da conferência de revisão do Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares, prevista para novembro.

Após a cerimônia, Takaichi afirmou que os esforços do Japão para alcançar um mundo livre de armas nucleares serão conduzidos no âmbito do TNP. Sobre a participação na conferência de novembro, disse ser necessário “considerar o que é realmente eficaz para garantir a segurança do nosso país e avançar realisticamente no desarmamento nuclear”.

Nas primeiras horas da manhã, muitas pessoas se reuniram no parque e em outros locais relacionados ao bombardeio para fazer suas orações.

“Venho aqui todos os anos”, disse Toyomi Okada, sobrevivente da bomba atômica de 87 anos.

Okada tinha 6 anos quando a bomba explodiu a cerca de 4,2 quilômetros de sua casa. Embora não se lembre dos detalhes daquele dia, ela guarda na memória a devastação provocada pela explosão.

“Eu conseguia ver este parque da minha casa”, disse ela, lembrando que a explosão destruiu todos os prédios entre sua casa e o parque.

Acredita-se que o ataque nuclear a Nagasaki, em 9 de agosto de 1945, tenha matado cerca de 74 mil pessoas até o fim daquele ano. O Japão se rendeu em 15 de agosto, encerrando a Segunda Guerra Mundial.

Sobreviventes e seus apoiadores estão numa corrida contra o tempo para preservar e transmitir as memórias da tragédia. A idade média dos sobreviventes oficialmente reconhecidos dos dois bombardeios já ultrapassa 86 anos.