Ídolo do Internacional, Índio relembra Gre-Nal marcante e provoca Victor: Deve sonhar bastante com os gols

Índio, ex-zagueiro do Internacional, recorda seus duelos contra Victor e detalha a importância da preparação nas jogadas aéreas em clássicos Gre-Nais

O ex-zagueiro Índio, um dos maiores ídolos da história recente do Internacional, concedeu entrevista ao podcast do portal ge, onde relembrou sua trajetória vitoriosa e o histórico contra o rival Grêmio. O atleta, que participou das conquistas mais importantes da era vitoriosa do clube, destacou sua especialidade em balançar as redes no clássico.

Ao longo de sua passagem pelo Beira-Rio, o defensor marcou seis gols contra o maior adversário. Destes, cinco foram anotados contra o goleiro Victor, que defendeu o Grêmio entre 2008 e 2012. Conforme a informação divulgada pelo ge, Índio provocou o hoje comentarista ao comentar o retrospecto favorável.

O ídolo colorado brincou sobre a marca expressiva atingida diante do ex-goleiro. Índio afirmou que Victor, possivelmente, ainda deve sonhar bastante com aqueles lances, visto que o zagueiro acumulou três vitórias, um empate e apenas uma derrota nos jogos em que marcou contra o arqueiro.

O segredo das jogadas aéreas e a precisão no clássico

Grande parte dos gols de Índio em Gre-Nais, especificamente quatro de um total de seis, foram feitos através de jogadas de cabeça. O ex-jogador atribui esse sucesso ao trabalho minucioso realizado com Robertinho, então auxiliar técnico de Abel Braga no Internacional.

Segundo o relato de Índio ao ge, o treinamento era intenso e focado em repetições exaustivas de posicionamento e finalização.

O Gre-Nal favorito do ídolo colorado

Embora tenha marcado gols memoráveis, Índio elegeu um clássico diferente como o mais marcante de sua carreira. O ex-zagueiro destacou a decisão do Gauchão de 2011 como o momento mais especial, superando as expectativas da época após uma derrota inicial no Beira-Rio.

Naquela final, que marcou a última decisão no antigo estádio Olímpico, o Internacional contava com Paulo Roberto Falcão no comando técnico contra o Grêmio de Renato Gaúcho. Mesmo após perder a ida por 3 a 2, o Colorado buscou a reviravolta e garantiu o título nos pênaltis.

A motivação extra nos bastidores

A preparação para aquele clássico de 2011 envolveu uma estratégia psicológica por parte da comissão técnica e da diretoria. Índio revelou que os dirigentes faziam questão de levar ao vestiário o que a imprensa publicava sobre o favoritismo gremista, servindo como um combustível extra.

O ex-jogador admitiu que não costumava acompanhar as notícias, mas a estratégia funcionou para motivar o grupo colorado. A intensidade da semana de Gre-Nal sempre foi um fator que mexia profundamente com o cotidiano dos atletas, algo que o ídolo colorado guarda com carinho até hoje.

FAQ – Perguntas e Respostas

Quantos gols Índio marcou contra o Grêmio?

O ex-zagueiro marcou seis gols em Gre-Nais ao longo de sua passagem pelo Internacional.

Quantos gols Índio fez no goleiro Victor?

Índio balançou as redes do goleiro Victor em cinco oportunidades durante os confrontos entre as equipes.

Qual foi o Gre-Nal mais marcante para Índio?

O jogador elegeu a final do Campeonato Gaúcho de 2011 como o clássico mais marcante de sua trajetória.

Quem era o técnico do Inter na final do Gauchão de 2011?

O Internacional era treinado por Paulo Roberto Falcão naquela decisão contra o Grêmio de Renato Gaúcho.

Qual era o segredo de Índio nas jogadas aéreas?

O jogador creditava o sucesso ao trabalho de repetição e posicionamento realizado pelo auxiliar técnico Robertinho.