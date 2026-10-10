Acidente grave na BR-393 no Rio de Janeiro causa cinco mortes e deixa nove feridos em colisão envolvendo caminhão e quatro veículos

O acidente ocorreu na manhã deste sábado, 10 de outubro, no km 252 da rodovia BR-393, em Barra do Piraí, resultando em uma tragédia com diversas vítimas.

Uma colisão envolvendo um caminhão e quatro automóveis provocou a morte de cinco pessoas e deixou outras nove feridas na região sul fluminense. As equipes de resgate foram acionadas nas primeiras horas da manhã para realizar o atendimento emergencial no local.

O impacto da batida exigiu uma operação complexa de socorro, com o bloqueio temporário da via para a remoção das vítimas e a organização do tráfego. O caso está sob investigação das autoridades competentes para determinar as causas precisas da ocorrência.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o acidente ocorreu às 6h30 e mobilizou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para o resgate imediato na rodovia.

Detalhes sobre as vítimas e o atendimento hospitalar

De acordo com os bombeiros, as cinco vítimas fatais do acidente na BR-393 foram identificadas como um menino, um homem e três mulheres. O atendimento aos feridos foi distribuído entre unidades de saúde da região.

Nove pessoas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para atendimento médico. Uma criança de oito anos e uma mulher foram levadas ao Hospital Maria de Nazaré, em Barra do Piraí, enquanto os outros feridos foram encaminhados à Santa Casa do mesmo município.

Dinâmica do acidente e atuação das equipes de socorro

A Polícia Rodoviária Federal informou que um caminhão tombou na pista, o que resultou no engavetamento com outros quatro veículos. A via chegou a ficar totalmente interditada, mas já foi liberada para o tráfego após os trabalhos de limpeza e perícia.

Por volta das 9h20, os bombeiros ainda atuavam para retirar duas das vítimas que ficaram presas às ferragens. Às 10h27, as equipes iniciaram uma operação específica para destombar a carreta envolvida no sinistro, permitindo que a perícia da Polícia Civil realizasse os levantamentos necessários.

Investigação em curso e registro na Baixada Fluminense

As investigações sobre as causas do acidente estão sendo conduzidas pela 88ª Delegacia. A perícia técnica foi acionada para analisar as circunstâncias da colisão e coletar evidências que ajudem a esclarecer como o caminhão perdeu o controle.

Além da ocorrência em Barra do Piraí, a PRF registrou outro acidente com morte no km 173 da Rodovia BR-116, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Neste caso, uma pessoa faleceu e a pista ficou parcialmente interditada durante os procedimentos de segurança.

Perguntas frequentes sobre o acidente

Quantas pessoas morreram no acidente da BR-393? Cinco pessoas morreram, sendo um menino, um homem e três mulheres.

Qual foi a causa do acidente na rodovia? Segundo a PRF, um caminhão tombou na pista e outros quatro automóveis se envolveram na colisão.

Quantas pessoas ficaram feridas? Nove pessoas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para o Hospital Maria de Nazaré e para a Santa Casa.

A rodovia permanece interditada? Não, a via foi totalmente liberada após o trabalho de destombamento da carreta e perícia técnica.

Onde estão sendo feitas as investigações? As investigações sobre o caso estão sob responsabilidade da 88ª Delegacia de Polícia Civil do Rio de Janeiro.