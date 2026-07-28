Igreja Presbiteriana do Brasil elege novo presidente de Curitiba e reforça unidade nacional para os próximos quatro anos

Com uma trajetória de 45 anos no ministério, o reverendo paranaense Juarez Marcondes Filho foi eleito para conduzir a Igreja Presbiteriana do Brasil.

A Igreja Presbiteriana do Brasil, uma das denominações evangélicas mais tradicionais e influentes do país, oficializou a escolha de seu novo líder nacional. O processo eleitoral, realizado na última segunda-feira, definiu os rumos da instituição para o próximo quadriênio.

O eleito para o cargo de presidente do Supremo Concílio é o reverendo Juarez Marcondes Filho, de 66 anos. Natural de Curitiba, ele assume a função com o desafio de manter a coesão da igreja em todo o território brasileiro, conforme informação divulgada pelo g1.

A vitória de Juarez marca um momento importante para a denominação, que conta com mais de 160 anos de história no Brasil. O novo presidente substitui o reverendo Roberto Brasileiro Silva, que estava à frente da liderança desde 2002.

Uma liderança marcada pela experiência e continuidade

O reverendo Juarez Marcondes Filho é uma figura de destaque dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Com 45 anos de ministério pastoral, ele atua na liderança da Igreja Presbiteriana de Curitiba desde 1991, onde construiu uma base sólida de trabalho e confiança entre os fiéis.

Antes de alcançar a presidência do Supremo Concílio, Juarez ocupou cargos estratégicos, como a secretaria-executiva e a vice-presidência da instituição. Essa bagagem administrativa foi citada pelo próprio reverendo como um fator determinante para sua preparação ao novo desafio.

Sobre a nova responsabilidade, o líder afirmou sentir-se honrado e ciente da complexidade do cargo. Segundo ele, o objetivo é continuar servindo com dedicação, pedindo a Deus que lhe conceda graça para cumprir o mandato com equilíbrio e sabedoria.

O compromisso com a unidade da denominação

Diante de especulações sobre possíveis tensões políticas ou doutrinárias dentro da igreja, o reverendo Juarez foi enfático ao negar qualquer cenário de divisão. Ele ressaltou que a Igreja Presbiteriana do Brasil mantém um ambiente democrático e sereno.

O novo presidente explicou que, embora o Supremo Concílio debata temas densos e relevantes, a diversidade de opiniões é tratada com harmonia. Para ele, a capacidade de manter a união, mesmo diante de debates intensos, é uma marca registrada do histórico presbiteriano.

Juarez destacou que a liberdade de expressão não prejudica a unidade, pois os membros da Igreja Presbiteriana do Brasil possuem um forte senso de propósito. A gestão focará em manter essa tranquilidade enquanto delibera sobre os temas institucionais necessários.

Rotina ministerial e planos para o futuro

Mesmo com a nova função nacional, o reverendo confirmou que não deixará sua atuação local em Curitiba. Ele ressaltou que a presidência do Supremo Concílio é uma atividade voluntária e não substitui o seu compromisso diário com a congregação que lidera há 35 anos.

O pastor destacou que sua permanência na capital paranaense é uma prioridade, contando com o apoio da igreja local. Ele brincou sobre a carga horária, afirmando que trabalhará um pouco mais e dormirá menos horas, mas que se sente fortalecido para a missão.

A Igreja Presbiteriana do Brasil, organizada em 1859 pelo missionário Ashbel Green Simonton, continua sendo uma força relevante com mais de 730 mil membros. Sob a presidência de Juarez, a instituição reafirma seus valores calvinistas e o sistema de governo representativo.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Quem foi eleito presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil? O reverendo Juarez Marcondes Filho, pastor em Curitiba há 35 anos, foi eleito presidente do Supremo Concílio.

Qual a duração do mandato do novo presidente? O mandato do reverendo Juarez Marcondes Filho terá duração de quatro anos.

O novo presidente deixará sua igreja em Curitiba? Não, ele continuará exercendo normalmente suas atividades pastorais na Igreja Presbiteriana de Curitiba, conciliando com a presidência nacional.

A Igreja Presbiteriana do Brasil está dividida? Segundo o novo presidente, não há divisão. Ele afirma que a igreja está unida e que as divergências de opinião são tratadas com serenidade e diálogo.

Quantos membros a denominação possui atualmente? A Igreja Presbiteriana do Brasil reúne mais de 730 mil membros em cerca de 5 mil igrejas espalhadas por todo o país.