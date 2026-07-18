Ile de France reabre em Curitiba após reestruturação

Depois de pouco mais de um mês de portas fechadas, um dos maiores símbolos da gastronomia curitibana está de volta. O Ile de France, restaurante que há mais de sete décadas faz parte da história da cidade, reabre ao público na próxima terça-feira (21), prometendo resgatar a essência que o transformou em referência da alta gastronomia francesa no Paraná.

O restaurante interrompeu temporariamente as atividades após o encerramento do contrato com a empresa que administrava a operação. O objetivo foi realizar uma reestruturação administrativa e operacional para recuperar características históricas da casa.

Patrimônio gastronômico de Curitiba

Fundado em 1953 pelos imigrantes franceses Emile e Janine Decock, o Ile de France atravessou gerações de curitibanos.

Durante mais de seis décadas, funcionou no tradicional endereço da Praça 19 de Dezembro, onde ajudou a introduzir a cozinha francesa clássica na capital paranaense. O lugar se tornou sinônimo de elegância, sofisticação e alta gastronomia.

Em dezembro de 2021, o restaurante deixou o imóvel histórico e passou a funcionar na Avenida do Batel, em uma mudança que preservou o cardápio tradicional, mas trouxe instalações mais modernas e confortáveis aos clientes.

Ile de France e o clássico cardápio

Apesar da reestruturação, quem entrar no restaurante encontrará praticamente o mesmo Ile de France que conquistou gerações. O novo momento prioriza justamente o retorno às origens, valorizando as receitas clássicas e os ingredientes premium que marcaram a identidade da casa desde a fundação.

Entre os pratos que permanecem no cardápio estão o tradicional Filet Strogonoff, o Strogonoff de Camarão, o Steak Tartare, o Steak au Poivre, os Crevettes au Champagne, o Poisson aux Raisins e o famoso Escargot, um dos símbolos da gastronomia francesa em Curitiba.

Os pratos preservam receitas históricas e mantêm o sabor que transformou o restaurante em uma referência para diferentes gerações de clientes.

Veja parte do cardápio:

Filet Strogonoff, um dos pratos mais clássicos e famosos do restaurante Ile de France. (Foto: Priscilla Fiedler) Alta gastronomia francessa e ingredientes premium altamente selecionados são as marcas do cardápio do Ile de France. (Foto: Priscilla Fiedler) Ile de France mantém o cardápio clássico e o mesmo saber que encanta há décadas. (Foto: Priscilla Fiedler / Divulgação / Ile de France)

Paris em Curitiba

Mais do que um restaurante francês, o Ile de France sempre foi conhecido por proporcionar uma experiência que remete aos tradicionais bistrôs de Paris. Além disso, a decoração clássica, o atendimento cuidadoso e o respeito às receitas originais ajudam a criar um ambiente que permanece fiel à tradição francesa.

Conforme o grupo de investidores responsável pela operação, formado por antigos frequentadores do restaurante, a proposta da reestruturação foi recuperar os elementos que transformaram o Ile de France em um patrimônio gastronômico de Curitiba.

O restaurante resumiu esse novo momento nas redes sociais: “Mais do que olhar para o futuro, escolhemos hoje resgatar memórias, reafirmando a essência que fez do Ile de France um dos grandes símbolos da alta gastronomia francesa em Curitiba.”

Restaurante Ile de France, em Curitiba, reabre no mesmo endereço, na Avenida do Batel. Foto: Priscilla Fiedler / Divulgação Ile de France)

O restaurante funcionará para jantar de terça-feira a sábado, das 19h às 23h. Já o almoço será servido de sexta-feira a domingo, das 12h às 15h. O Ile de France fica na Avenida do Bate,l 1550, no Work Batel.