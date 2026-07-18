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McDonald's abrirá na esquina onde foi posto da maior varejista do Brasil

McDonald’s abrirá na esquina onde foi posto da maior varejista do Brasil

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McDonald's abrirá na esquina onde foi posto da maior varejista do Brasil
McDonald's abrirá na esquina onde foi posto da maior varejista do Brasil

Um novo McDonald’s está a caminho em Porto Alegre. Desta vez, a unidade, que está no plano de aberturas da gigante de fast-food norte-americana até o fim do ano, como apurou e já noticiou a coluna Minuto Varejo, será na esquina de uma importante avenida da Capital e onde havia posto de combustível da maior varejista do Brasil.  

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Corinthia Mes

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