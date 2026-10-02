Inflação anual da zona do euro sobe para 3,8% em setembro, acima do esperado

Leitura preliminar da Eurostat aponta aceleração de 3,2% para 3,8% em setembro; resultado supera previsão de 3,6% da FactSet e está acima da meta do BCE

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro acelerou de 3,2% em agosto para 3,8% em setembro, segundo leitura preliminar divulgada em 2 de outubro de 2026 pela Eurostat.

O resultado ficou acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, que apontavam 3,6%, e distanciou-se da meta oficial de 2% do Banco Central Europeu (BCE).

Dados principais

A Eurostat divulgou a leitura preliminar que mostra a inflação anual subindo para 3,8% em setembro, ante 3,2% em agosto. A divulgação é preliminar, conforme o comunicado da agência.

Núcleo do CPI

O núcleo do CPI registrou alta anual de 2,5% em setembro, conforme previsto, depois de uma variação de 2,4% em agosto, segundo a mesma leitura preliminar da Eurostat.

Expectativa e meta do BCE

Analistas consultados pela FactSet esperavam 3,6% para o CPI anual em setembro. O valor divulgado pela Eurostat, portanto, superou essa projeção e permaneceu acima da meta de inflação de 2% estabelecida pelo Banco Central Europeu.