Donald Trump acompanha eleição brasileira de perto mas evita declarar apoio oficial aos candidatos

Donald Trump diz acompanhar de perto a eleição brasileira e não declara apoio a nenhum dos concorrentes ao cargo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (1º) que monitora de forma muito próxima o cenário eleitoral no Brasil. A declaração foi feita na saída da Casa Branca, momentos antes de o líder norte-americano embarcar em uma viagem para o Texas.

O pleito Brasileira, que ocorre em apenas três dias, é visto por Trump como um evento de grande relevância. Segundo o presidente, o Brasil é um país muito importante e possui pessoas fantásticas, mas ele evitou manifestar preferência por qualquer um dos nomes que disputam o cargo.

A postura de neutralidade observada agora diverge de outras ocasiões, como nas eleições presidenciais da Colômbia, onde Trump declarou apoio a candidatos. As informações foram divulgadas pela Agência Brasil.

Contexto de tensões e alertas da inteligência brasileira

A fala do líder dos Estados Unidos acontece em um momento marcado por tensões diplomáticas entre os dois países. Preocupações sobre uma possível interferência estrangeira no processo eleitoral Brasileira têm ocupado o debate público nas últimas semanas.

Um relatório elaborado pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) em setembro apontou riscos de influência norte-americana no pleito de 2026. O documento classifica a possibilidade como um fator de criticidade, destacando que a reafirmação da hegemonia dos EUA na América Latina é uma prioridade da gestão Trump.

Interesses estratégicos e a relação bilateral

De acordo com a análise da Abin, o objetivo central dos Estados Unidos seria afastar rivais, como a China, de ativos estratégicos, riquezas naturais e infraestruturas essenciais na região. A agência indica que houve uma intensificação das ações norte-americanas no Brasil ao longo dos últimos meses.

Além da preocupação com a ingerência política, o cenário é agravado por medidas econômicas que, segundo o órgão de inteligência, seriam prejudiciais aos interesses nacionais brasileiros. A relação sofreu um desgaste adicional em julho, quando o governo do Brasil negou vistos a dois funcionários do Departamento de Estado dos EUA.

Restrições a diplomatas e riscos digitais

Os funcionários norte-americanos tinham a intenção de conversar com autoridades eleitorais Brasileira sobre temas ligados à liberdade de expressão. A visita ocorreria logo após episódios em que políticos questionaram a segurança das urnas eletrônicas, o que levou o governo Brasileira a barrar a entrada da delegação.

Especialistas consultados pela Agência Brasil alertam que o cenário eleitoral também envolve riscos cibernéticos. A atuação de grandes plataformas digitais no controle de informações durante o período de votação é um dos pontos monitorados por autoridades e analistas de segurança.

Perguntas Frequentes

Donald Trump declarou apoio a algum candidato no Brasil?

Não. O presidente dos EUA afirmou que acompanha as eleições de perto, mas não citou nomes nem manifestou apoio a nenhum concorrente.

O que a Abin diz sobre a interferência dos EUA?

Um relatório da Abin aponta risco de influência norte-americana, classificando a situação como de criticidade, visando afastar rivais como a China de ativos estratégicos no Brasil.

Por que o governo Brasileira negou vistos a funcionários dos EUA?O governo negou vistos em julho para dois funcionários do Departamento de Estado que buscavam discutir liberdade de expressão com autoridades eleitorais Brasileira.

Qual a prioridade dos EUA na América Latina segundo a inteligência brasileira?

A inteligência aponta que a reafirmação da hegemonia norte-americana na região é uma prioridade do atual governo de Donald Trump.

Existe preocupação com a tecnologia nas eleições?

Sim. Especialistas apontam riscos associados a possíveis ações cibernéticas e à influência das grandes plataformas digitais durante o processo eleitoral.