Influenciadora Chinese perde patrocínio após admitir uso de bicicleta na Maratona de Berlin

Sun Yuanyuan, conhecida como Abeeeer, pediu desculpas depois que foto mostrou-na em bicicleta entre os 35 km e 40 km; Brooks China encerrou patrocínio e seu tempo foi desclassificado

A influenciadora de fitness Sun Yuanyuan, conhecida como Abeeeer em redes sociais chinesas, foi abandonada por sua patrocinadora após admitir que usou uma bicicleta durante a Maratona de Berlin, realizada no final de setembro.

Uma conta no Instagram dedicada a monitorar tempos de corrida publicou uma Images que aparentemente mostra Sun sendo levada de bicicleta entre os marcadores de 35 km e 40 km. Em seguida, a própria influenciadora publicou um pedido de desculpas e admitiu ter "quebrado as regras".

Evidências publicadas

O perfil no Instagram, que se identifica como Official Marathon Time Integrity Unit (OMTIU), divulgou a foto e uma grade com os "splits" de Sun — os tempos de cada trecho de 5 km. A grade aparenta mostrar aceleração de Sun entre os 35 km e 40 km, a mesma seção em que a Images a coloca sobre uma bicicleta.

Pedido de desculpas e reconhecimento

Em publicação no aplicativo Chinese Rednote — onde a influenciadora tem cerca de 520.000 seguidores — Sun escreveu que não faria desculpas para seu comportamento e reconheceu que se sentia fisicamente indisposta durante a prova, mas que isso "absolutamente não é uma desculpa para violar as regras". Ela afirmou ter tentado "pegar um atalho" e disse que "escondera deliberadamente" suas ações, declarando sentir-se "profundamente culpada".

Reações e consequências

A marca de tênis Brooks confirmou à BBC que encerrou seu relacionamento com Sun. Em comunicado, a empresa afirmou que acredita que a corrida deve ser baseada em “integridade, justiça e respeito pela competição” e que, após verificação dos fatos, a Brooks China “terminou a relação com a pessoa e tratou publicamente o assunto”.

Os organizadores da Maratona de Berlin desclassificaram o tempo de chegada atribuído a Sun.

Sobre o OMTIU

O OMTIU foi criado para expor o que descreve como uma tendência de falsificação de dados por GPS, exibições seletivas em aplicativos como Strava e reivindicações públicas falsas de tempos de prova, com a missão de “proteger a integridade do esporte”. A conta descreve seu perfil no Instagram como “satírico”.

A BBC informou que procurou os organizadores da Maratona de Berlin para comentar o caso.