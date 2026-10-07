Polícia investiga mortes em série em SP, mas descarta ação de serial killer

Ao menos nove ocorrências em 30 dias são apuradas pelo DHPP; hipótese de serial killer foi descartada e polícia investiga possível ligação com o PCC

A Polícia Civil de São Paulo investiga ao menos nove mortes com traços de execução registradas em um intervalo de 30 dias em diferentes regiões da capital, segundo CGN da Agência Estado publicada pelo CGN. Os casos começaram a ser registrados no começo de setembro e incluem episódios com esquartejamentos e desova de corpos em sacos pretos.

A hipótese de atuação de um serial killer, levantada nas redes sociais e em postagens que viralizaram no TikTok e Instagram, foi descartada por autoridades ouvidas pela reportagem. As ocorrências são apuradas de forma individualizada pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa.

Distribuição dos casos e padrão

segundo CGN, os nove casos ocorreram em diferentes zonas da cidade: quatro na zona leste, três na zona sul, um na zona norte e outro na zona oeste. Não há, até o momento, registro de ocorrências desse tipo na região central.

Como as investigações estão sendo conduzidas

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado, os inquéritos são conduzidos pelo DHPP e todos os casos têm procedimentos instaurados. A pasta informou que as equipes já trabalham com suspeitos e possíveis motivações em sete dos casos em que as vítimas foram identificadas.

Linhas de apuração e hipoteses

A reportagem aponta que, apesar das semelhanças entre os crimes, não há elo aparente que indique a ação de um mesmo autor. Em ao menos um caso, a investigação teria indicado execução em retaliação a uma suspeita de estupro. As autoridades também investigam possíveis vínculos entre as ocorrências e nomes ligados ao chamado “tribunal do crime” do Primeiro Comando da Capital (PCC).