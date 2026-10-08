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Inmet alerta 30 cidades do Paraná para tempestades com risco de granizo e ventos de até 100 km/h

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Imagem ilustrativa Gerada por IA
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Inmet emite alerta laranja para 30 municípios do Oeste, Sudoeste e Centro-Sul do Paraná; risco de granizo e ventos de até 100 km/h.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja de tempestade para 30 cidades do Paraná. O aviso, válido a partir das 9h desta quinta-feira (8), indica risco de chuva intensa, queda de granizo e ventos de até 100 km/h.

Segundo o Inmet, o alerta prevê risco de alagamentos, queda de árvores, danos em plantações e interrupção no fornecimento de energia elétrica. Além das 30 cidades em alerta laranja, outras 229 estão sob aviso amarelo, com chuva de até 50 mm por dia, ventos entre 40 e até 60 km/h e possibilidade de granizo; esse aviso entrou em vigor às 8h56 desta quinta-feira (8).

Cidades em alerta laranja

  • Ampére
  • Barracão
  • Bela Vista da Caroba
  • Bom Jesus do Sul
  • Capanema
  • Capitão Leônidas Marques
  • Céu Azul
  • Enéas Marques
  • Flor da Serra do Sul
  • Foz do Iguaçu
  • Francisco Beltrão
  • Manfrinópolis
  • Marmeleiro
  • Matelândia
  • Nova Esperança do Sudoeste
  • Nova Prata do Iguaçu
  • Pérola d’Oeste
  • Pinhal de São Bento
  • Planalto
  • Pranchita
  • Realeza
  • Renascença
  • Salgado Filho
  • Salto do Lontra
  • Santa Izabel do Oeste
  • Santa Terezinha de Itaipu
  • Santo Antônio do Sudoeste
  • São Miguel do Iguaçu
  • Serranópolis do Iguaçu
  • Vitorino

Previsão e áreas afetadas

A instabilidade deverá atingir principalmente o Oeste, o Sudoeste e o Centro-Sul do estado. A análise da Climatempo aponta que uma área de baixa pressão no Paraguai ajuda a organizar nuvens mais carregadas nessas regiões, com risco de temporais, chuva moderada a forte, raios e rajadas de vento, embora com volumes concentrados e baixos em geral.

De acordo com a Climatempo, os maiores acumulados observados na quinta-feira foram 7,63 mm em Coronel Domingos Soares, 6,64 mm em Pato Branco e 5,49 mm em Francisco Beltrão. A entidade ressalta que a chuva pode provocar alagamentos pontuais e transtornos localizados onde as pancadas forem mais intensas.

Temperatura e tendência

Enquanto as regiões Oeste e Sudoeste concentram a instabilidade, o calor avança no Norte e Noroeste do Paraná. Na sexta-feira (9), as máximas podem chegar a até 35°C nessas áreas. A Climatempo informa ainda que, com a organização de uma frente fria pelo Rio Grande do Sul, a instabilidade deve ganhar força no Oeste e em parte do Sudoeste, aumentando a possibilidade de chuva forte e temporais, com maiores riscos de alagamentos, enxurradas e transtornos em áreas urbanas e rodovias, além de impactos provocados por rajadas de vento durante as tempestades.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

Artigos: 41085

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