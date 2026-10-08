Inmet alerta 30 cidades do Paraná para tempestades com risco de granizo e ventos de até 100 km/h

Inmet emite alerta laranja para 30 municípios do Oeste, Sudoeste e Centro-Sul do Paraná; risco de granizo e ventos de até 100 km/h.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja de tempestade para 30 cidades do Paraná. O aviso, válido a partir das 9h desta quinta-feira (8), indica risco de chuva intensa, queda de granizo e ventos de até 100 km/h.

Segundo o Inmet, o alerta prevê risco de alagamentos, queda de árvores, danos em plantações e interrupção no fornecimento de energia elétrica. Além das 30 cidades em alerta laranja, outras 229 estão sob aviso amarelo, com chuva de até 50 mm por dia, ventos entre 40 e até 60 km/h e possibilidade de granizo; esse aviso entrou em vigor às 8h56 desta quinta-feira (8).

Cidades em alerta laranja

Ampére

Barracão

Bela Vista da Caroba

Bom Jesus do Sul

Capanema

Capitão Leônidas Marques

Céu Azul

Enéas Marques

Flor da Serra do Sul

Foz do Iguaçu

Francisco Beltrão

Manfrinópolis

Marmeleiro

Matelândia

Nova Esperança do Sudoeste

Nova Prata do Iguaçu

Pérola d’Oeste

Pinhal de São Bento

Planalto

Pranchita

Realeza

Renascença

Salgado Filho

Salto do Lontra

Santa Izabel do Oeste

Santa Terezinha de Itaipu

Santo Antônio do Sudoeste

São Miguel do Iguaçu

Serranópolis do Iguaçu

Vitorino

Previsão e áreas afetadas

A instabilidade deverá atingir principalmente o Oeste, o Sudoeste e o Centro-Sul do estado. A análise da Climatempo aponta que uma área de baixa pressão no Paraguai ajuda a organizar nuvens mais carregadas nessas regiões, com risco de temporais, chuva moderada a forte, raios e rajadas de vento, embora com volumes concentrados e baixos em geral.

De acordo com a Climatempo, os maiores acumulados observados na quinta-feira foram 7,63 mm em Coronel Domingos Soares, 6,64 mm em Pato Branco e 5,49 mm em Francisco Beltrão. A entidade ressalta que a chuva pode provocar alagamentos pontuais e transtornos localizados onde as pancadas forem mais intensas.

Temperatura e tendência

Enquanto as regiões Oeste e Sudoeste concentram a instabilidade, o calor avança no Norte e Noroeste do Paraná. Na sexta-feira (9), as máximas podem chegar a até 35°C nessas áreas. A Climatempo informa ainda que, com a organização de uma frente fria pelo Rio Grande do Sul, a instabilidade deve ganhar força no Oeste e em parte do Sudoeste, aumentando a possibilidade de chuva forte e temporais, com maiores riscos de alagamentos, enxurradas e transtornos em áreas urbanas e rodovias, além de impactos provocados por rajadas de vento durante as tempestades.