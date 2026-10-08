Inmet alerta 30 cidades do Paraná para tempestades com risco de granizo e ventos de até 100 km/h

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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja de tempestade para 30 cidades do Paraná. O aviso, válido a partir das 9h desta quinta-feira (8), indica risco de chuva intensa, queda de granizo e ventos de até 100 km/h.
Segundo o Inmet, o alerta prevê risco de alagamentos, queda de árvores, danos em plantações e interrupção no fornecimento de energia elétrica. Além das 30 cidades em alerta laranja, outras 229 estão sob aviso amarelo, com chuva de até 50 mm por dia, ventos entre 40 e até 60 km/h e possibilidade de granizo; esse aviso entrou em vigor às 8h56 desta quinta-feira (8).
A instabilidade deverá atingir principalmente o Oeste, o Sudoeste e o Centro-Sul do estado. A análise da Climatempo aponta que uma área de baixa pressão no Paraguai ajuda a organizar nuvens mais carregadas nessas regiões, com risco de temporais, chuva moderada a forte, raios e rajadas de vento, embora com volumes concentrados e baixos em geral.
De acordo com a Climatempo, os maiores acumulados observados na quinta-feira foram 7,63 mm em Coronel Domingos Soares, 6,64 mm em Pato Branco e 5,49 mm em Francisco Beltrão. A entidade ressalta que a chuva pode provocar alagamentos pontuais e transtornos localizados onde as pancadas forem mais intensas.
Enquanto as regiões Oeste e Sudoeste concentram a instabilidade, o calor avança no Norte e Noroeste do Paraná. Na sexta-feira (9), as máximas podem chegar a até 35°C nessas áreas. A Climatempo informa ainda que, com a organização de uma frente fria pelo Rio Grande do Sul, a instabilidade deve ganhar força no Oeste e em parte do Sudoeste, aumentando a possibilidade de chuva forte e temporais, com maiores riscos de alagamentos, enxurradas e transtornos em áreas urbanas e rodovias, além de impactos provocados por rajadas de vento durante as tempestades.