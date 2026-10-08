Sorteio do Nota Paraná entrega R$ 100 mil a morador de Colombo e R$ 50 mil a morador de Cascavel

Programa distribuiu R$ 5 milhões; vencedores moram nos bairros Ana Terra (Colombo) e Neva (Cascavel)

O Nota Paraná sorteou nesta quinta-feira (8 de outubro de 2026) os prêmios de R$ 100 mil e R$ 50 mil, informou o G1. O vencedor do prêmio maior mora em Colombo; o ganhador do prêmio de R$ 50 mil reside em Cascavel.

Segundo o G1, o prêmio de R$ 100 mil foi para um morador do bairro Ana Terra, em Colombo (Região Metropolitana de Curitiba). Ele concorreu com quatro bilhetes gerados a partir de quatro notas fiscais e tinha gasto R$ 878,23. O prêmio de R$ 50 mil saiu para um homem de 63 anos que mora no bairro Neva, em Cascavel; ele concorreu com um bilhete gerado por uma nota de R$ 4,75.

Detalhes do sorteio

De acordo com o G1, o programa distribuiu, ao todo, R$ 5 milhões em prêmios para consumidores que informaram o CPF nas notas fiscais e para entidades sociais. O sorteio contemplou mais de 43 mil paranaenses e 1.621 instituições sociais.

Para pessoas físicas, a distribuição inclui 100 prêmios de R$ 1.000, 8.000 prêmios de R$ 100 e 35.000 prêmios de R$ 50, somando R$ 2,8 milhões em premiação, segundo o G1. Para entidades sociais, os valores variam de R$ 100 a R$ 5.000; o programa informou que 20 mil prêmios serão destinados a instituições.

Como participar

Segundo o G1, para concorrer é necessário estar cadastrado no site do Nota Paraná, informando e-mail e dados pessoais básicos, e pedir o CPF na nota no momento da compra. Conforme as regras do programa, a cada R$ 200 em notas fiscais é gerado automaticamente um cupom para participar dos sorteios.