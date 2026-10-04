Chuva predomina nas eleições deste domingo e Paraná recebe alerta vermelho do Inmet

O domingo de eleições gerais será marcado pela instabilidade climática em todo o território nacional, com chuvas previstas em todas as regiões do país.

O cenário meteorológico deste domingo, 4 de outubro de 2026, exige atenção especial dos eleitores que se deslocam para as urnas. Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu diversos alertas para o Brasil.

O estado do Paraná é o único do país sob aviso vermelho, indicando um cenário de maior gravidade. A previsão aponta para a ocorrência de tempestades severas, acompanhadas de fortes rajadas de vento e queda de granizo em toda a faixa oeste paranaense.

Cidades como Foz do Iguaçu, Campo Mourão, Cascavel, Maringá e Londrina estão incluídas na área de maior risco. Nas demais regiões do estado, incluindo a capital Curitiba, o alerta é laranja, sinalizando perigo para chuvas persistentes durante o pleito.

Orientações da Defesa Civil para áreas de risco

Devido ao elevado risco de alagamentos e transbordamento de rios, a Defesa Civil recomenda que os cidadãos priorizem a segurança. Em caso de ocorrências, a orientação é buscar locais elevados e evitar a travessia de áreas alagadas ou enxurradas.

É fundamental não estacionar veículos sob postes ou árvores e impedir que crianças brinquem em águas de inundações, que podem estar contaminadas. Caso o eleitor fique ilhado, deve acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo 199.

Panorama climático nas regiões brasileiras

No restante do Sul, o tempo chuvoso derruba as temperaturas, com a mínima de 14°C em Curitiba. No Centro-Oeste, o alerta laranja de tempestade atinge o sul de Mato Grosso do Sul, enquanto o Sudeste, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro, permanece sob aviso amarelo, com exceção do norte de Minas Gerais.

No Norte, estados como Tocantins, Pará e Rondônia possuem alerta amarelo para tempestades. Já no Nordeste, apesar do sol predominante em grande parte da região, há previsão de chuvas isoladas no litoral e alerta para o sudoeste da Bahia, Piauí e Maranhão, com máxima de 39°C em Teresina.

Perguntas Frequentes sobre o clima nas eleições

1. Qual estado está sob alerta vermelho no domingo de eleições?

O Paraná é o único estado com aviso vermelho emitido pelo Inmet, devido à previsão de tempestades severas, ventos fortes e granizo.

2. O que fazer em caso de alagamentos ao sair para votar?

A Defesa Civil orienta evitar áreas alagadas, buscar locais elevados e não deixar crianças em contato com a água da chuva, que pode estar contaminada.

3. Como está a previsão para o Sudeste?

Há um aviso amarelo de perigo potencial para tempestades na maior parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, exceto no norte mineiro.

4. As temperaturas estão baixas em todo o país?

Não. Enquanto o Sul registra queda nas temperaturas, o Norte apresenta máximas elevadas, chegando a 37°C em Boa Vista.

5. Quais contatos ligar em emergências climáticas?

Em caso de ilhamento ou perigo, ligue para o Corpo de Bombeiros (193) ou para a Defesa Civil (199).