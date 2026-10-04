Ponte Pivnichnyi em Kyiv é atingida novamente durante visita surpresa do chanceler alemão Friedrich Merz

Ponte Pivnichnyi em Kyiv é atingida pela manhã em novo ataque; dano a tronco de aquecimento deixa parte do distrito Desnyanskyi sem água quente, durante visita surpresa do chanceler alemão Friedrich Merz.

Uma das principais pontes de Kyiv, a Pivnichnyi (Northern) Bridge, foi alvo de um ataque com drones na manhã de domingo, no segundo dia consecutivo em que a estrutura sofreu impacto, informou a BBC.

O prefeito de Kyiv, Vitali Klitschko, afirmou que o novo ataque danificou um tronco de aquecimento, o que deixará temporariamente sem água quente o distrito nordeste Desnyanskyi. Klitschko publicou no Telegram: “Hitting the roadway on the North Bridge. Emergency services are on their way to the scene.”

O ataque e danos anteriores

Nos dias anteriores, a Pivdennyi (Southern) Bridge também foi atingida por drones múltiplas vezes. As duas pontes atravessam o rio Dnipro e ligam as partes oeste e leste da capital; segundo a BBC, elas não haviam sido atacadas antes de quinta-feira.

Visita do chanceler alemão

O ataque ocorreu enquanto o chanceler alemão Friedrich Merz fazia uma visita surpresa a Kyiv. Merz chegou de trem, participou de um memorial aos defensores ucranianos e, conforme publicado por ele na rede X, reiterou o apoio alemão à Ucrânia: “Ukraine is facing decisive weeks. That is why I travelled to Kyiv today with the message: You can rely on us. Germany’s security also depends on the outcome of this war. That is why we are helping out of our own self-interest as well.”

Durante a visita, Merz afirmou ter prometido assistência adicional para reforçar as defesas aéreas ucranianas, segundo a BBC.

Reivindicações, avaliações e contexto

A Rússia declarou ter atingido as duas pontes, afirmando que os alvos são usados para transferir tropas ucranianas e cargas militares, e repetiu um aviso para que estrangeiros, incluindo diplomatas, deixem Kyiv, informou a matéria.

Em resposta às séries de ataques, o conselho de defesa de Kyiv realizou uma reunião de crise na sexta-feira.

Klitschko advertiu que a cidade se encontra em uma "situação muito dramática", dizendo que Moscow está atingindo sua "infraestrutura crítica, logística, habitação" e outras instalações-chave. A matéria lembra ainda que o President Vladimir Putin disse que as ações russas seriam resposta a ataques ucranianos a instalações de energia russas, e que a Rússia lançou sua invasão em larga escala em 2022.