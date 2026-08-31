Inmet mantém dois alertas de temporal para Cascavel nesta segunda-feira

Cascavel segue sob risco de temporais nesta segunda-feira (31), conforme alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Após uma forte chuva no domingo (30), o município permanece em área de risco devido à previsão de chuva intensa, rajadas de vento e possibilidade de granizo.

O alerta mais severo, classificado como perigo, está em validade até as 23h59 desta segunda-feira e indica chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora, ou acumulados de 50 a 100 milímetros ao longo do dia. Além disso, rajadas de vento podem chegar de 60 a 100 km/h e há possibilidade de queda de granizo, com riscos de cortes no fornecimento de energia, danos a plantações, quedas de árvores e alagamentos.

Alerta amarelo reforça possibilidade de chuva moderada

Outro aviso, classificado como perigo potencial, também está ativo desde 8h53 da manhã até o mesmo horário da noite, abrangendo a área de Cascavel. Este alerta prevê chuvas de 20 a 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros no dia, ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de granizo, apontando para um risco baixo de ocorrências como interrupção de energia, danos em plantações e quedas de galhos.

Previsão para os próximos dias

O Inmet informou que a Região Sul inicia a semana com tempo severo, com acumulados significativos especialmente no centro-sul do Paraná, onde as chuvas podem ultrapassar 60 milímetros. Para terça-feira (1º), devem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas pela manhã no estado, incluindo o Oeste, com possibilidade de chuva isolada durante a tarde e noite. Já para quarta-feira (2), a previsão indica redução das instabilidades, com o céu permanecendo nublado no Oeste, mas sem previsão de chuva.

Orientações de segurança durante as tempestades

Durante rajadas de vento, o Inmet recomenda que as pessoas evitem se abrigar sob árvores devido ao risco de quedas e descargas elétricas, além de não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Nos momentos de maior severidade, é aconselhável desligar aparelhos eletrônicos e o quadro geral de energia, se possível. Em casos de emergência, os contatos disponíveis são a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Perguntas frequentes

Haverá outro temporal intenso em Cascavel hoje?

Os alertas do Inmet indicam condições para tempestades durante o dia, com riscos de chuva intensa, ventos fortes e granizo, mas não garantem que o temporal será tão severo quanto o registrado no domingo.

Quais os principais riscos apontados pelos alertas do Inmet?

Os riscos envolvem cortes no fornecimento de energia elétrica, danos a plantações, quedas de árvores e galhos, além de alagamentos nas áreas afetadas.

Como a população deve agir durante as rajadas de vento?

É recomendado evitar abrigo sob árvores, não estacionar veículos próximo a estruturas que possam cair e desligar aparelhos eletrônicos para evitar danos e acidentes.