Chuva intensa com granizo transforma dia em noite e causa estragos em Curitiba

Uma forte tempestade atingiu Curitiba e a Região Metropolitana na segunda-feira (31), provocando uma rápida mudança no tempo que transformou o dia quase em noite. As chuvas intensas vieram acompanhadas de granizo, causando transtornos como quedas de árvores, falta de energia elétrica e alagamentos pontuais em diversos pontos da capital paranaense.

A Defesa Civil emitiu um alerta vermelho às 13h27, informando risco muito alto para tempestade severa com chuva forte em curto intervalo, rajadas intensas de vento e granizo, principalmente nas cidades de Curitiba, São José dos Pinhais, Colombo e municípios próximos.

Principais danos e atendimentos

Na cidade de Almirante Tamandaré, parte da cobertura do auditório do Colégio Estadual Tancredo Neves sofreu danos devido à tempestade. Apesar disso, as salas de aula e demais ambientes para os estudantes não foram afetados, e não houve registro de vítimas. A Secretaria Estadual de Educação do Paraná acompanha a situação para garantir a segurança da comunidade escolar.

Condições meteorológicas e previsão

O episódio de chuva intensa e granizo ocorre em meio à formação de um novo ciclone extratropical no Sul do Brasil. De acordo com meteorologistas da Climatempo, ventos de até 85 km/h podem ser registrados no Paraná, principalmente na metade sul e oeste do estado, onde as condições são mais severas. No entanto, os temporais tendem a ser mais brandos na região norte.

Entre os dias 30 e 31 de julho, já haviam ocorrido temporais de granizo com pedras do tamanho de ovos de galinha, causando prejuízos em algumas regiões do Paraná. A formação do ciclone, prevista para avançar da região de Santa Catarina, acelera o avanço das instabilidades no estado, favorecendo uma frente fria ativa.

Perspectivas para os próximos dias

Na terça-feira (1º), a frente fria mantém o tempo instável no Paraná, com possibilidade de chuva forte principalmente no centro, Campos Gerais, Região Metropolitana de Curitiba e sul. Na quarta-feira (2), a chegada de uma massa de ar frio e um sistema de alta pressão próximo ao oceano devem estabilizar o tempo, com redução das chuvas e temperaturas que podem cair até 3°C.

Já a quinta-feira (3) deve iniciar com céu aberto e tempo firme em quase todo o estado, apesar do frio pela manhã. A partir da tarde, novas instabilidades podem surgir especialmente na porção oeste, sudoeste e sul do Paraná devido à atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no interior do continente, provocando chuvas fracas a moderadas nestes locais.