Instituto Água e Terra inicia cadastro de moradores para controle de acesso à Ilha do Mel

Primeira etapa prevê cerca de 1.600 Cadastro até dezembro; atendimento é presencial em Unadim nas comunidades de Encantadas e Nova Brasília

O Instituto Água e Terra (IAT) começou o cadastramento dos moradores da Ilha do Mel, em Paranaguá, como parte da implantação de um sistema de controle de acesso à ilha. A previsão é registrar cerca de 1.600 pessoas nesta primeira fase, com conclusão prevista para dezembro.

Segundo o IAT, o objetivo do sistema é organizar a entrada e a saída de pessoas e monitorar o número de visitantes presentes simultaneamente na ilha.

Como e onde fazer o cadastro

O atendimento é feito presencialmente nos escritórios da Unidade Administrativa da Ilha do Mel (Unadim), nas comunidades de Encantadas e Nova Brasília, de segunda a sexta-feira, em horário comercial.

Para concluir o cadastro, os moradores devem apresentar o CPF, informar um endereço de e-mail válido e ter uma fotografia facial registrada no momento do atendimento.

Orientações e auxílio podem ser solicitados pelas equipes via WhatsApp: Nova Brasília: (41) 99116-0189; Encantadas: (41) 98413-4224.

Próxima etapa e limite de visitação

Em uma segunda etapa, sem data definida, o cadastramento será ampliado para turistas. Conforme o Governo do Paraná, a previsão é permitir que visitantes se cadastrem antecipadamente pela internet ou utilizem totens de autoatendimento.

Os totens devem ser instalados nos terminais aquaviários do continente, em Pontal do Sul e Paranaguá, e nos terminais da ilha, em Nova Brasília e Encantadas. As orientações para o cadastro de turistas serão divulgadas conforme o avanço da implantação do sistema, segundo o governo.

O novo Plano de Controle da localidade estabelece um limite técnico máximo que poderá chegar a 11 mil pessoas por dia, segundo as informações divulgadas.

As informações foram publicadas pelo G1 com base em dados do Instituto Água e Terra e do Governo do Paraná.