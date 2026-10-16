Secretaria de Educação de Cascavel lamenta morte da servidora Lenir Cabral

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A Secretaria Municipal de Educação de Cascavel comunicou, segundo CGN, o falecimento da servidora Lenir Cabral, ocorrido nesta semana. Lenir tinha 57 anos e integrava a equipe do CMEI Professora Felisbina Bittencourt.
A nota da Secretaria destacou a dedicação e o compromisso de Lenir ao longo de mais de duas décadas de serviço na rede municipal de ensino, segundo o CGN.
De acordo com o CGN, Lenir nasceu em 30 de outubro de 1966 e iniciou sua trajetória na educação municipal em 11 de fevereiro de 1998, trabalhando inicialmente como zeladora. Posteriormente, passou a atuar como monitora de pátio em instituições de ensino da região norte de Cascavel.
A Secretaria Municipal de Educação ressaltou a importância da contribuição de Lenir para a educação do município e informou que se solidariza com os familiares, amigos e colegas de trabalho, conforme registrado pelo CGN.
Segundo o CGN, a causa do falecimento ainda está sendo apurada pelas autoridades competentes. Informações sobre velório e sepultamento serão divulgadas pela Secretaria assim que estiverem disponíveis.