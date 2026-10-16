Secretaria de Educação de Cascavel lamenta morte da servidora Lenir Cabral

Lenir Cabral, 57, atuava no CMEI Professora Felisbina Bittencourt e atuou na rede municipal desde 1998, informa a Secretaria Municipal de Educação

A Secretaria Municipal de Educação de Cascavel comunicou, segundo CGN, o falecimento da servidora Lenir Cabral, ocorrido nesta semana. Lenir tinha 57 anos e integrava a equipe do CMEI Professora Felisbina Bittencourt.

A nota da Secretaria destacou a dedicação e o compromisso de Lenir ao longo de mais de duas décadas de serviço na rede municipal de ensino, segundo o CGN.

Trajetória na rede municipal

De acordo com o CGN, Lenir nasceu em 30 de outubro de 1966 e iniciou sua trajetória na educação municipal em 11 de fevereiro de 1998, trabalhando inicialmente como zeladora. Posteriormente, passou a atuar como monitora de pátio em instituições de ensino da região norte de Cascavel.

Reação da Secretaria

A Secretaria Municipal de Educação ressaltou a importância da contribuição de Lenir para a educação do município e informou que se solidariza com os familiares, amigos e colegas de trabalho, conforme registrado pelo CGN.

Detalhes sobre a morte de Lenir Cabral

Segundo o CGN, a causa do falecimento ainda está sendo apurada pelas autoridades competentes. Informações sobre velório e sepultamento serão divulgadas pela Secretaria assim que estiverem disponíveis.