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Inteligência artificial auxilia no tratamento de cânceres no interior do Paraná

Inteligência artificial auxilia no tratamento de cânceres no interior do Paraná

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Inteligência artificial auxilia no tratamento de cânceres no interior do Paraná
Foto: Depositphotos | Imagem ilustrativa

A inteligência artificial (IA) está sendo utilizada para auxiliar o diagnóstico de cânceres raros no Hospital São Vicente, em Guarapuava, no Centro-Sul do Paraná. A plataforma faz parte do projeto Capricórnio, criado pelo Google Cloud em parceria com um centro de pesquisa da Holanda, e começou a atuar em abril no município, após um acordo com o Governo do Paraná.

O estado é o primeiro do país a receber a ferramenta, que está sendo utilizada inicialmente no Sistema Único de Saúde (SUS).

O Capricórnio permite acessar todas as informações disponíveis no PubMed, um banco de dados médico global. Assim, o sistema cruza históricos clínicos complexos com essa base científica e o diagnóstico é feito de forma mais ágil.

Além disso, os médicos podem fazer pesquisas em português e em linguagem natural, o que vai além da busca por palavras-chave exatas. O oncologista Roger Akira Shiomi, do Instituto de Oncologia do Paraná (IOP), aponta que essa busca antes levaria dias de pesquisa manual, e agora pode ser feita em minutos.

Vale lembrar que existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina, de fevereiro de 2026, para regular o uso de IA na prática médica. O texto estabelece que a IA pode ser uma ferramenta de apoio, mas não pode substituir o raciocínio clínico. Além disso, a responsabilidade por diagnósticos ou condutas continua sendo do médico.

A IA pode encontrar evidências, mas a definição da origem do tumor depende de outros fatores, como exames, avaliação clínica e decisão da equipe médica.

Médicos oncologistas avaliam o projeto Capricórnio

O oncologista Antônio Brunetto, atuante no Centro de Oncologia do Paraná (COP), vê com entusiasmo o projeto Capricórnio: “O principal benefício é aumentar a capacidade da equipe médica, principalmente diante de tumores raros ou de comportamento atípico.”

Segundo ele, um dos maiores desafios atualmente é a quantidade de conhecimento produzido diariamente, sendo “humanamente impossível” que um único profissional decore tudo.

“Na oncologia, tempo é um fator importante. Quanto mais rapidamente conseguimos compreender o tipo de tumor, o estágio da doença e as características biológicas do câncer, mais cedo podemos definir uma estratégia adequada”, ressalta Brunetto.

Shiomi tem uma visão semelhante: “Ao devolver tempo ao médico — tempo que hoje é perdido revisando literatura —, a IA pode abrir espaço para mais presença humana na consulta, não menos”, define.

Mesmo com a nova ferramenta, Brunetto alerta para os desafios que persistem, como “garantir a proteção de dados, avaliar a qualidade das fontes utilizadas, evitar respostas incorretas e impedir que a ferramenta seja usada sem supervisão médica”.

Um sistema importante começando no SUS

Shiomi afirma ser simbólico que a operação do Capricórnio no Paraná tenha começado fora de Curitiba, sendo aplicada primeiramente no interior e pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “Por muito tempo, a medicina de ponta pareceu reservada a poucos endereços. Ver isso chegar a Guarapuava é um sinal de que essa distância pode diminuir”, declara o oncologista.

Ainda assim, ele prefere ver a plataforma com cautela, afinal são poucos meses de uso. Para ele, o valor real da ferramenta vai se revelar ao longo do tempo, com a análise de muitos casos, e não apenas de um – por mais marcante que ele seja.

Brunetto reforça que uma ferramenta como o Capricórnio pode ser especialmente valiosa em hospitais que não possuem acesso imediato a especialistas ou a grandes centros de pesquisa. “Ela pode democratizar o acesso ao conhecimento científico e aproximar equipes do interior das mesmas evidências utilizadas em centros internacionais”, explica.

Como ocorrem os diagnósticos de câncer normalmente

Shiomi explica que, quando um tumor já está espalhado pelo corpo e os exames não conseguem apontar onde ele começou, ocorre o chamado “sítio primário desconhecido”. Segundo o oncologista, isso acontece apenas em 2% a 5% dos casos.

“O caminho tradicional é uma sequência de exames, seguida de uma busca manual na literatura mundial à procura de casos parecidos”, exemplifica. O médico revela que esse processo pode levar de semanas a meses e, quando o perfil é raro, uma definição concreta pode nem chegar a acontecer. Nesse meio tempo, existe uma pessoa esperando para saber sobre sua saúde.

“A IA reduziu esse intervalo para poucos dias. Não descobriu algo que a ciência não soubesse, apenas encontrou mais rápido o que estava disperso pelo mundo”, resume, ressaltando que a ciência em si também tem limitações e pode não ter a resposta para todas as perguntas.

Outras frentes em que a IA pode atuar

Shiomi revela ainda que existem outros caminhos que a inteligência artificial está percorrendo na medicina. Na radioterapia, sistemas auxiliam a demarcar com mais precisão onde a radiação deve agir, poupando o tecido saudável ao redor do tumor.

Alguns algoritmos aceleram a triagem de moléculas candidatas e ajudam a encontrar novos usos para remédios que já existem. Isso pode reduzir o tempo entre uma descoberta em laboratório e a aplicação em tratamentos.

Ele também cita o “gêmeo digital”, um simulador que permite ver, no computador, como uma doença específica pode evoluir em um paciente. O sistema permite testar diferentes tratamentos e observar reações antes mesmo de aplicá-los.

Já Brunetto conta que, no campo da neurologia, a IA pode auxiliar na interpretação de exames de imagem, ajudando na identificação precoce de acidentes vasculares cerebrais (AVCs) e na análise de doenças raras.

Na saúde da mulher, a tecnologia pode colaborar na avaliação de mamografias, exames ginecológicos e no acompanhamento de gestações de risco.

O ponto central, analisa o médico, é a validação para cada finalidade. “A expansão é positiva, mas deve ocorrer com responsabilidade, transparência e controle. Quanto mais complexa a tecnologia, maior a responsabilidade humana sobre a sua utilização”, resume.

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