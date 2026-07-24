VEÍCULO FURTADO EM CASCAVEL É RECUPERADO PELA POLÍCIA MILITAR EM CAFELÂNDIA HORA

VEÍCULO FURTADO EM CASCAVEL É RECUPERADO PELA POLÍCIA MILITAR EM CAFELÂNDIA HORAS APÓS O CRIME

Um veículo Chevrolet Onix furtado durante a madrugada desta sexta-feira (24), em Cascavel, foi recuperado poucas horas depois pela equipe da Rádio Patrulha Auto (RPA) do 2º Pelotão da Polícia Militar de Cafelândia.

A recuperação aconteceu durante patrulhamento de rotina, quando os policiais, utilizando o tirocínio policial, localizaram o automóvel e confirmaram que se tratava do veículo furtado por volta das 4 horas da manhã.

Após a abordagem, o carro foi recuperado e encaminhado para os procedimentos cabíveis, sendo posteriormente devolvido ao proprietário conforme os trâmites legais.

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