Internada em hospice de Curitiba, mulher ensina salpicão de família e prato é servido a pacientes e funcionários

Em Curitiba, Edina Cristina Francisco, 51 anos, ensinou salpicão de família na unidade de cuidados paliativos do Hospital Erasto Gaertner; prato foi servido a pacientes, acompanhantes e funcionários. Ela recebeu alta após mais de 70 dias e segue em acompanhamento domiciliar.

Edina Cristina Francisco, de 51 anos, ensinou à equipe de nutrição do hospice do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, a receita do salpicão que costuma preparar em reuniões de família. A equipe reproduziu o prato e o serviu a pacientes, acompanhantes e funcionários, em porções servidas em canudinhos.

A iniciativa ocorreu enquanto Edina estava internada no serviço de cuidados paliativos; depois de mais de 70 dias de internações e cirurgias, ela recebeu alta e voltou para casa com acompanhamento médico da equipe do hospice.

Internação e tratamento

Edina descobriu um melanoma em setembro de 2024, após perceber uma lesão no calcanhar. segundo G1, a doença avançou e atingiu o intestino. Ela passou por três cirurgias e ficou 30 dias internada no Hospital Erasto Gaertner antes de ser transferida para o hospice em 15 de julho, onde permaneceu por 43 dias.

Durante a internação no hospice, a equipe cuidou do controle de sintomas, da adaptação da bolsa de colostomia e da recuperação da mobilidade com fisioterapia, além de suporte nutricional e psicológico. Após a alta, o acompanhamento continua em casa com visitas e contatos telefônicos de profissionais da equipe.

Receita e preparo

Em conversa com a mãe, Edina escolheu o salpicão e escreveu o modo de preparo à mão para a nutricionista. A equipe de nutrição e cozinha adaptou a apresentação para servir no hospital e informou que a versão em canudinhos fez sucesso entre os que provaram.

Edina comentou: “Eu costumo fazer ele com batata palha, faço numa travessa, quando tem reunião de família. Mas lá no hospital a gente teve a ideia de colocar no canudinho e ficou muito bom”.

Ingredientes

1 peito de frango cozido e desfiado

1 cenoura ralada

1 lata de milho-verde

2 caixinhas de creme de leite

2 colheres de sopa de maionese

Cheiro-verde a gosto

Sal a gosto

1 maçã picada

Uvas-passas a gosto (opcional)

1 pacote de canudinhos

Modo de preparo

Misture bem todos os ingredientes em uma tigela. Em seguida, coloque a Misture nos canudinhos e sirva.

O hospice e o contexto dos cuidados paliativos

O serviço onde Edina ficou é o único hospice do Paraná e tem 25 leitos. Segundo o Atlas Brasileiro de Cuidados Paliativos 2025, da Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP), o levantamento identifica 15 Hospice em todo o Brasil, somando 444 leitos.

O mesmo levantamento citado pela reportagem aponta que o número de programas de cuidados paliativos no país cresceu de 234 em 2022 para 423 em 2025, embora a oferta permaneça desigual entre as regiões. A ANCP estima que mais de 625 mil Brasileiro precisam de cuidados paliativos por ano.

O médico de cuidados paliativos Luiz Sérgio Batista Segundo afirmou que o objetivo do hospice é oferecer conforto e qualidade de vida a pacientes com doenças graves e que, no caso de Edina, a equipe procurou aproximar o ambiente do hospital ao ambiente familiar. O médico disse: “Já que ela não consegue ir para casa fazer, a gente traz a casa dela o mais perto possível aqui. Fez com que ela se sentisse mais animada”.

O médico paliativista Douglas Crispim destacou que o crescimento da rede é um avanço, mas que o desafio seguinte é consolidar programas estruturados e integrados, segundo G1.

As informações desta matéria são do G1, com base em reportagem publicada em 7 de outubro de 2026.