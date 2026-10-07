Novo serviço de intérprete de Libras possibilita atendimento imediato a pessoas surdas no MPPR

O Ministério Público do Paraná contratou uma empresa especializada em interpretação de Libras (Língua Brasileira de Sinais) para ampliar a acessibilidade e possibilitar o atendimento imediato a pessoas surdas nas unidades da instituição. O novo serviço entra em funcionamento justamente no mês em que se celebra o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, em 21 de setembro, reforçando o compromisso do MPPR com a inclusão e a garantia de acessibilidade.

A partir de agora, não será mais necessário agendar previamente a participação de um intérprete: no momento do atendimento, oitiva ou reunião, integrantes do MPPR poderão acessar um link e solicitar, na hora, o auxílio de um profissional por videochamada para traduzir a conversa em tempo real. A mudança está entre as iniciativas do Comitê Permanente de Acessibilidade e Inclusão.

“A nova ferramenta irá reduzir ainda mais as barreiras de comunicação com as pessoas surdas que procuram o Ministério Público e garantir mais autonomia às unidades ministeriais e, consequentemente, agilidade no atendimento prestado”, afirma a Promotora de Justiça Mariana Dias Mariano, integrante do Centro de Apoio Operacional (Caop) das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, unidade do MPPR responsável pela contratação do serviço.

Até então, a necessidade de intérprete de Libras nos atendimentos exigia agendamento prévio por parte de membros e servidores, com antecedência mínima de dez dias, por meio de formulário eletrônico encaminhado ao Caop. Com a contratação da empresa, a pessoa surda poderá contar com o recurso já no primeiro contato com o MPPR, sem precisar retornar posteriormente à instituição para um atendimento previamente agendado com o profissional.

Também nos eventos

A nova contratação permitirá ainda que os eventos promovidos pela Escola Superior do Ministério Público do Paraná passem a contar com intérpretes de Libras, ampliando a acessibilidade também nas atividades de capacitação e formação realizadas pela instituição.

Comitê de Acessibilidade

O serviço de atendimento em Libras faz parte das ações do Comitê Permanente de Acessibilidade e Inclusão do MPPR, criado em 2025 com a finalidade de planejar, propor e acompanhar ações voltadas à eliminação de barreiras e à promoção da acessibilidade e inclusão no ambiente de trabalho e nos serviços prestados à sociedade.