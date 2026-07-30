Investigação apura perfil que lucrava com vídeos de violência envolvendo policiais militares do Paraná nas redes sociais

Autoridades investigam perfil que utilizava imagens de violência e abusos de autoridade para gerar lucro e engajamento no Instagram e Telegram

Um caso grave de exposição de violência ganhou destaque no Paraná, onde um perfil de rede social passou a ser alvo de uma investigação conjunta da Secretaria de Segurança Pública e do Ministério Público estadual. A página, que já foi desativada, acumulava quase 23 mil seguidores e compartilhava conteúdos de extremo teor gráfico.

O material publicado incluía imagens de pessoas mortas, feridas e registros de supostas torturas, sempre associadas à imagem da Polícia Militar do Paraná. A situação gerou alerta imediato das autoridades, que agora buscam identificar a origem dos registros e a participação de agentes públicos no esquema.

Conforme informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, o responsável pelo perfil foi identificado como um homem de 22 anos, sem qualquer vínculo ou parentesco com a corporação.

O esquema de monetização do conteúdo violento

As investigações apontam que a página não apenas divulgava as cenas, mas também servia como uma vitrine para atrair usuários para um canal no Telegram. Segundo o secretário de segurança pública, Hudson Teixeira, o suspeito recebia quantias em dinheiro via Pix para promover o acesso a esses vídeos.

A prática, que envolve a exploração de episódios de violência, está sendo tratada como um desvio grave. O secretário detalhou que o suspeito criava a página e direcionava o público para o canal externo, onde o conteúdo de abuso de autoridade era comercializado diretamente com os seguidores.

O envolvimento de policiais nas postagens

Um ponto central da apuração é a presença de policiais militares em diversas postagens. As imagens eram exibidas com comentários e piadas sobre operações e abordagens, o que levanta questões sobre a conduta ética dos agentes envolvidos nesses registros específicos.

Em um dos casos documentados, um policial aparece posando com uma arma e um charuto em frente a uma viatura da PM e um veículo da Polícia Científica. A Secretaria informou que já foi instaurado um inquérito policial militar para investigar a conduta dos agentes que aparecem nas publicações.

Medidas legais e próximos passos

O inquérito busca esclarecer se os policiais apenas apareciam nas fotos ou se participavam ativamente do compartilhamento e da interação com a página. O rosto do policial que aparece na imagem principal da investigação já estava borrado na publicação original, mas a apuração segue em curso.

A Secretaria de Segurança Pública reforçou que a conduta dos policiais, tanto durante as abordagens quanto no ambiente virtual, será rigorosamente examinada pelas corregedorias. O objetivo é garantir que o uso da imagem da corporação não seja associado a práticas de violência ou desrespeito.

Perguntas Frequentes

1. O dono do perfil era policial militar? Não, a Secretaria de Segurança Pública confirmou que o suspeito é um homem de 22 anos sem qualquer vínculo ou parentesco com a corporação.

2. Como o suspeito lucrava com as publicações? Ele utilizava a página no Instagram para atrair seguidores para um canal no Telegram, onde recebia pagamentos via Pix para liberar o acesso a vídeos de violência.

3. Quantos seguidores a página possuía? O perfil contava com quase 23 mil seguidores antes de ser desativado pelas autoridades.

4. Os policiais que aparecem nas fotos estão sendo investigados? Sim, a Secretaria instaurou um inquérito policial militar para apurar a conduta dos agentes que aparecem nas postagens.

5. O que motivou a abertura do inquérito? A investigação apura tanto a conduta dos policiais durante as abordagens quanto o possível envolvimento deles no compartilhamento de imagens de abuso de autoridade.