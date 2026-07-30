Barbeiro baleado em crime que matou empresário por engano no Paraná era alvo de tentativa de queima de arquivo

A brutalidade de um crime por engano no Paraná revelou que o barbeiro atingido pelos disparos, além de vítima, teria sido alvo de uma tentativa de queima de arquivo pelos executores.

O caso, que chocou a cidade de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, ganhou contornos ainda mais graves após a conclusão das investigações da Polícia Civil. O ataque, ocorrido em uma barbearia, vitimou um empresário que estava no local errado e na hora errada.

Conforme informações divulgadas pela polícia, o barbeiro João Victor Pereira, de 23 anos, foi atingido no tórax durante a ação criminosa. Ele sobreviveu, mas segue enfrentando um longo processo de recuperação hospitalar após o ataque.

Segundo a apuração das autoridades, o empresário Hugo Gabriel Moll foi morto por engano, já que o verdadeiro alvo dos criminosos, um traficante, havia deixado o estabelecimento apenas dez minutos antes da chegada dos atiradores.

A tentativa de eliminar testemunhas no local

Para o delegado Luis Gustavo Timossi, responsável pelas investigações, o barbeiro foi baleado em uma aparente tentativa dos executores de eliminar testemunhas no local. O criminoso entrou no estabelecimento já disparando, sem verificar quem estava presente.

João Victor Pereira passou mais de 20 dias internado inicialmente. Recentemente, ele precisou retornar ao hospital para novos procedimentos médicos, com a expectativa de receber alta justamente no dia em que completa 23 anos.

Como ocorreu o erro na execução do crime

As câmeras de segurança foram fundamentais para entender a dinâmica do crime. O empresário Hugo Gabriel Moll chegou à barbearia apenas 10 segundos após a saída do traficante que era o alvo real dos bandidos.

O atirador recebeu a informação de que o homem que buscavam ainda estava no local. Ao invadir o espaço, ele começou a atirar indiscriminadamente, resultando na morte do empresário e ferindo gravemente o dono do estabelecimento.

Prisões e desdobramentos da investigação

A Polícia Civil de Ponta Grossa prendeu cinco suspeitos de envolvimento no assassinato. Entre os detidos, está um homem de 34 anos apontado como organizador, que já possuía passagens por tráfico de drogas e lesão corporal.

Outro suspeito, de 24 anos, é acusado de fornecer o ponto de apoio e o armamento utilizado no crime. A polícia também cumpriu mandados de busca e apreensão para coletar provas que ajudem a concluir o inquérito policial.

Perguntas frequentes sobre o caso

Quem era o verdadeiro alvo dos atiradores?

O alvo era um traficante que frequentava a barbearia, mas que havia saído do local dez minutos antes da chegada dos criminosos.

Por que o barbeiro foi baleado?

Segundo o delegado, o barbeiro foi atingido em uma tentativa dos executores de eliminar testemunhas que presenciaram a invasão.

Qual o estado de saúde do barbeiro?

João Victor Pereira ficou 20 dias internado, recuperou-se em casa, mas precisou retornar ao hospital para novos procedimentos médicos recentemente.

Quantas pessoas foram presas pela polícia?

Cinco homens foram presos temporariamente por suspeita de participação direta ou logística no crime ocorrido em Ponta Grossa.

O que a polícia apreendeu?

Além das prisões, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão. Os objetos recolhidos estão sendo analisados para finalizar a investigação.