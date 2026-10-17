Irã diz que superpetroleiro com mais de 2 milhões de barris explodiu em Ormuz

Guarda Revolucionária afirmou no Telegram que embarcação atingiu mina naval e que o Estreito de Ormuz está fechado

Segundo a Agência Estado, republicada pelo CGN, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) afirmou neste sábado, 17, que um superpetroleiro que transportava mais de 2 milhões de barris de petróleo bruto explodiu no Estreito de Ormuz após atingir uma mina naval.

A IRGC classificou a embarcação como “desonesta” e disse que ela tentava atravessar ilegalmente a rota. Em mensagem no Telegram, a guarda declarou: “O Estreito de Ormuz está fechado, e o resultado da violação das regulamentações iranianas por navios na rota é a queima da confiança no exército terrorista americano”.

Declaração da Guarda Revolucionária

A matéria Publicado no CGN e assinada pela Agência Estado relata que a IRGC identificou o incidente como consequência do contato do navio com uma mina naval e reiterou sua mensagem no canal oficial do Telegram.

Informações relatadas

Conforme a fonte, os pontos centrais divulgados pela IRGC são: a explosão do superpetroleiro, a estimativa de carga de mais de 2 milhões de barris e o argumento de que o navio tentou violar regulamentações iranianas na passagem.

Situação das confirmações

A reportagem consultada reproduz as afirmações da IRGC; não há na fonte consultada confirmação independente de detalhes como nome do navio, bandeira, número de tripulantes ou vítimas.