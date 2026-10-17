Papa Leo XIV receberá alta quatro dias após cirurgia para retirar crescimento cancerígeno no pulmão

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O Papa Leo XIV deve receber alta do Hospital Gemelli, em Roma, no sábado à tarde, quatro dias após ser submetido a uma operação para remover um crescimento cancerígeno do pulmão.
Em comunicado, os médicos informaram que exames de sangue e um raio‑X de tórax mostraram “melhora constante” desde o procedimento.
A cirurgia ocorreu na terça‑feira e durou cerca de 90 minutos. Durante o procedimento foi retirado o lobo inferior do pulmão direito. Ainda não foram divulgados os resultados dos exames complementares para verificar se o câncer se espalhou.
Segundo o Vatican, o Papa voltará a rezar o Angelus e a dar a bênção na Praça de São Pedro no domingo, como fez na semana passada, quando surpreendeu ao anunciar a operação. A agenda do pontífice está totalmente liberada até 20 de outubro, o que torna sua reaparência pública tão rápida uma surpresa.
Fontes próximas disseram que ele estava ansioso para não adiar uma viagem à América Latina prevista para o começo de novembro, incluindo uma visita ao Peru, onde atuou como missionário. Não está claro se estará em condições de viajar ou se necessitará de tratamentos adicionais.
Foram divulgadas fotografias do Papa celebrando missa e distribuindo comunhão a funcionários do hospital durante a internação. Na sexta‑feira, o pontífice falou com o President russo Vladimir Putin — o primeiro contato desde junho de 2025 — e, segundo o Vatican, solicitou "diálogo e paz".
O Papa também pediu um cessar‑fogo humanitário na cidade de Oleshkiy, ocupada pela Rússia, para permitir a evacuação de moradores e a entrega de alimentos e medicamentos; reportagens recentes citadas pela BBC relataram que residentes chegaram a comer ervas do jardim para sobreviver.