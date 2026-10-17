Papa Leo XIV receberá alta quatro dias após cirurgia para retirar crescimento cancerígeno no pulmão

Saída do Hospital Gemelli prevista para sábado; médicos relatam “melhora constante” e Papa fará Angelus na Praça de São Pedro no domingo

O Papa Leo XIV deve receber alta do Hospital Gemelli, em Roma, no sábado à tarde, quatro dias após ser submetido a uma operação para remover um crescimento cancerígeno do pulmão.

Em comunicado, os médicos informaram que exames de sangue e um raio‑X de tórax mostraram “melhora constante” desde o procedimento.

Detalhes da cirurgia

A cirurgia ocorreu na terça‑feira e durou cerca de 90 minutos. Durante o procedimento foi retirado o lobo inferior do pulmão direito. Ainda não foram divulgados os resultados dos exames complementares para verificar se o câncer se espalhou.

Alta e agenda pública

Segundo o Vatican, o Papa voltará a rezar o Angelus e a dar a bênção na Praça de São Pedro no domingo, como fez na semana passada, quando surpreendeu ao anunciar a operação. A agenda do pontífice está totalmente liberada até 20 de outubro, o que torna sua reaparência pública tão rápida uma surpresa.

Fontes próximas disseram que ele estava ansioso para não adiar uma viagem à América Latina prevista para o começo de novembro, incluindo uma visita ao Peru, onde atuou como missionário. Não está claro se estará em condições de viajar ou se necessitará de tratamentos adicionais.

Atos em hospital e contato internacional

Foram divulgadas fotografias do Papa celebrando missa e distribuindo comunhão a funcionários do hospital durante a internação. Na sexta‑feira, o pontífice falou com o President russo Vladimir Putin — o primeiro contato desde junho de 2025 — e, segundo o Vatican, solicitou "diálogo e paz".

O Papa também pediu um cessar‑fogo humanitário na cidade de Oleshkiy, ocupada pela Rússia, para permitir a evacuação de moradores e a entrega de alimentos e medicamentos; reportagens recentes citadas pela BBC relataram que residentes chegaram a comer ervas do jardim para sobreviver.