Irã impõe condições rigorosas e mantém Estreito de Ormuz fechado para navegação internacional

O governo do Irã reafirmou que o Estreito de Ormuz permanece fechado e não será reaberto até que sete condições específicas sejam integralmente cumpridas.

A posição oficial de Teerã, conforme informação divulgada pela Agência Brasil, coloca um entrave diplomático direto nas negociações com os Estados Unidos. O país exige que os pontos acordados em um memorando firmado em junho sejam respeitados para que a segurança da via navegável seja restabelecida.

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, declarou neste domingo que o período de exigências unilaterais por parte de Washington chegou ao fim. Segundo ele, o Irã mantém uma postura firme e clara em relação à reabertura da rota marítima.

A crise no Estreito de Ormuz, que antes da guerra era responsável pelo fluxo de um quinto do petróleo e gás natural liquefeito do mundo, segue sem solução imediata. O Catar atua como mediador entre as partes para tentar encontrar um caminho que encerre o conflito iniciado em fevereiro.

As sete condições e o impasse diplomático

O Irã apresentou uma proposta durante a Assembleia Geral da ONU prevendo que a passagem poderia ser liberada em até sete dias, desde que os EUA cumprissem as sete condições baseadas no Memorando de Entendimento de Islamabad. Contudo, a divergência atual gira em torno da sequência das medidas a serem adotadas pelas partes envolvidas.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baghaei, destacou que o foco atual do país é a segurança do Estreito de Ormuz. Ele afirmou que o retorno à normalidade na via navegável exige medidas claras e concretas por parte do governo norte-americano.

Posicionamento sobre o programa nuclear

Além da questão marítima, o governo iraniano negou categoricamente que tenha oferecido inspeções em suas instalações nucleares em troca do alívio de sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos. Teerã sustenta que não iniciou negociações nucleares formais com Washington nesta fase.

FAQ

Por que o Estreito de Ormuz está fechado?

O estreito foi fechado devido ao conflito que teve início no final de fevereiro, envolvendo ataques dos Estados Unidos e de Israel ao território iraniano.

Quais são as condições para a reabertura?

O Irã exige o cumprimento de sete condições estabelecidas no Memorando de Entendimento de Islamabad, firmado em junho com os EUA.

Qual é o papel do Catar nesta negociação?

O Catar atua como intermediário, transmitindo mensagens entre Washington e Teerã para tentar encerrar o conflito e permitir a reabertura da via navegável.

Existe um prazo para a resolução?

Existe uma proposta de um período de sete dias para a construção de confiança entre as partes, mas a divergência sobre a sequência das medidas ainda impede um acordo.

O Irã está negociando seu programa nuclear?

O governo iraniano negou que tenha oferecido inspeções nucleares em troca de alívio de sanções, afirmando que o foco atual é estritamente a segurança do Estreito de Ormuz.