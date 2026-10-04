Eleições 2026: saiba o que é permitido usar ao votar e como evitar crimes eleitorais

O que pode usar para votar e quais são as restrições para garantir uma manifestação política silenciosa e individual nas Eleições 2026

A proximidade do período eleitoral gera muitas dúvidas sobre o comportamento dos eleitores nos locais de votação. Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), é fundamental compreender o que a legislação permite para que o cidadão exerça seu direito de escolha com tranquilidade.

A Justiça Eleitoral permite a manifestação individual e silenciosa da posição política de cada eleitor. Isso significa que você tem liberdade para demonstrar sua preferência, desde que respeite as normas que garantem a ordem e a integridade do processo democrático no dia do pleito.

Para evitar problemas com a fiscalização, é importante conhecer os limites claros entre a expressão pessoal e a prática de condutas proibidas. Abaixo, detalhamos os itens autorizados e as situações que podem configurar supostas irregularidades graves perante a lei.

Itens permitidos no dia da votação

Esses materiais são considerados formas de manifestação silenciosa. O uso desses objetos é um direito do eleitor, desde que não seja acompanhado de comportamentos que busquem coagir, influenciar ou abordar outros cidadãos que aguardam na fila ou circulam pelo local de votação.

O que é proibido e considerado crime

A legislação eleitoral veda qualquer tipo de aglomeração ou manifestação coletiva ruidosa que possa atrapalhar o andamento dos trabalhos ou perturbar os demais eleitores. O objetivo é manter a neutralidade e o silêncio necessários dentro dos colégios eleitorais.

É terminantemente proibida a abordagem a outros eleitores para tentar convencê-los a mudar o voto ou promover propaganda de última hora. Essas práticas são caracterizadas como crime de boca de urna, sujeitando o infrator às penalidades previstas na legislação vigente.

Como denunciar supostas irregularidades

Caso você presencie situações que fujam das regras estabelecidas, como aglomerações organizadas ou atos de aliciamento de eleitores, a Justiça Eleitoral disponibiliza o aplicativo Pardal para o envio de denúncias de forma prática e rápida.

Por meio da ferramenta, é possível informar o local exato da ocorrência, realizar uma breve descrição dos fatos e anexar provas como fotos, vídeos, áudios ou links. Essas informações são fundamentais para que as autoridades possam apurar as supostas irregularidades.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Posso ir votar usando uma camiseta do meu candidato?

Sim, o uso de camisetas, broches ou adesivos é permitido como forma de manifestação individual e silenciosa.

2. Posso levar uma bandeira para o local de votação?

Sim, bandeiras são permitidas desde que a manifestação seja individual e não cause tumulto ou aglomerações no local.

3. O que configura crime de boca de urna?

O crime ocorre quando há abordagem a outros eleitores, aliciamento, manifestações coletivas ou qualquer tentativa de influenciar o voto de terceiros.

4. Como denunciar alguém que está fazendo boca de urna?

Você pode utilizar o aplicativo Pardal, da Justiça Eleitoral, para enviar denúncias com fotos, vídeos ou relatos sobre o ocorrido.

5. Existe restrição para manifestações políticas individuais?

Não, desde que a manifestação seja feita de forma silenciosa e individual, sem o uso de equipamentos sonoros ou a formação de grupos que causem ruído ou aglomeração.