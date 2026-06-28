Isabelle Nogueira se transforma em onça ‘Kamara’ em Parintins 2026

A apresentação levou à arena a cosmologia Hixkaryana, povo indígena que habita as regiões dos rios Nhamundá e Jatapu. A imponente estrutura cenográfica, assinada pelo artista Marlon Brandão e sua equipe, retratou a força espiritual da floresta e a lenda de Kamara, a onça mãe, que surgiu a partir do sopro primordial Yuxib para modelar o mundo, as montanhas, as árvores e o céu antes da própria existência do tempo.