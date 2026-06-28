Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Isabelle Nogueira se transforma em onça 'Kamara' em Parintins 2026

Isabelle Nogueira se transforma em onça ‘Kamara’ em Parintins 2026

  • Read Time0 mins

Share your love

Isabelle Nogueira se transforma em onça 'Kamara' em Parintins 2026
1 de 2 Isabelle Nogueira surge como “Kamara” para sua evolução na segunda noite do 59° Festival de Parintins. — Foto: Lucas Macedo/g1 AM

A apresentação levou à arena a cosmologia Hixkaryana, povo indígena que habita as regiões dos rios Nhamundá e Jatapu. A imponente estrutura cenográfica, assinada pelo artista Marlon Brandão e sua equipe, retratou a força espiritual da floresta e a lenda de Kamara, a onça mãe, que surgiu a partir do sopro primordial Yuxib para modelar o mundo, as montanhas, as árvores e o céu antes da própria existência do tempo.

Mais Notícias

Home Page – Início

Fonte do Artigo
See more: The Global Track

Corinthia Mes

Compartilhe seu amor

Posts relacionados