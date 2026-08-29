Islândia vota em referendo sobre retomada das negociações para entrada na União Europeia

Neste sábado, 29, a Islândia realiza um referendo para decidir se deve retomar as negociações para adesão à União Europeia (UE), processo que está suspenso há vários anos. Segundo informações da emissora pública islandesa RÚV, cerca de 265 mil eleitores aptos são convocados a votar nesta consulta popular.

A votação ocorre em meio ao contexto político global, com recentes declarações do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, relacionadas à Groenlândia, ilha vizinha da Islândia, evidenciando questões geopolíticas na região.

Questão do referendo

A pergunta submetida aos eleitores é se o país deve retomar as negociações junto à Comissão Europeia, órgão executivo responsável pelo processo de adesão ao bloco. A aprovação do pleito abriria caminho para o reinício formal das negociações, que abrangem 35 áreas distintas, incluindo temas econômicos e de direitos humanos.

Em caso de rejeição, o processo ficará paralisado por pelo menos uma geração, sem novas tentativas imediatas de adesão.

Argumentos a favor e contra a adesão

Os defensores da entrada da Islândia na UE apontam que a integração poderia garantir maior segurança diante de ameaças externas, especialmente no atual cenário internacional. Por outro lado, os opositores alertam para possíveis impactos negativos na indústria pesqueira, alertando que a adesão poderia ameaçar os estoques pesqueiros do país, setor fundamental para a economia local.

Expectativa para o resultado e participação dos eleitores

Especialistas indicam que o resultado do referendo deve ser apertado, com margem pequena entre as opções. O RÚV informou que mais de 20% dos eleitores já haviam registrado voto antecipado antes do dia oficial da eleição, o que demonstra o interesse da população no desfecho da consulta.

Perguntas frequentes

Qual é a pergunta exata do referendo islandês?

Os eleitores foram questionados se a Islândia deve retomar as negociações de adesão com a União Europeia.

O que acontece se a proposta for rejeitada?

O processo de adesão será suspenso por pelo menos uma geração, sem retomada iminente das negociações.

Quais são as principais preocupações relacionadas à adesão?

Entre os opositores, há receios de que a adesão comprometesse os estoques pesqueiros do país, um setor importante para a economia local.