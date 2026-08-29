Flávio Bolsonaro evita afirmar crença no aquecimento global e cita eventos climáticos extremos

O senador Flávio Bolsonaro, do Partido Liberal (PL), se recusou a declarar que acredita no aquecimento global em recente posicionamento público. Segundo ele, os acontecimentos climáticos observados atualmente refletem eventos extremos, mas não necessariamente resultado das ações humanas.

Em entrevista, Flávio classificou como “extremos” os episódios de calor excessivo, chuvas intensas e secas severas vividos em diferentes regiões. Ele justificou sua visão ao afirmar que acredita que tais efeitos se repetem de forma cíclica, destoando da tese científica predominante sobre a influência humana no clima.

Posicionamento sobre causas do aquecimento global

De acordo com Flávio Bolsonaro, os eventos climáticos atuais não são consequência dos atos humanos, mas sim parte de ciclos naturais. Afirmou ainda que, para ele, as alterações no clima são mesmo caracterizadas pelos extremos no calor, chuva e seca.

Contexto político

O senador do PL é pré-candidato à Presidência da República e suas declarações sobre o aquecimento global geram debate em meio às discussões políticas sobre meio ambiente e sustentabilidade no país, temas que têm ganhado crescente relevância nas eleições.

Implicações para o debate público

Essa posição divergente sobre o aquecimento global espelha uma parcela dos discursos políticos que questionam a relação entre atividades humanas e mudanças climáticas, influenciando o diálogo sobre políticas ambientais no Brasil.

Perguntas frequentes

O que Flávio Bolsonaro disse sobre o aquecimento global?

Ele se negou a afirmar que acredita no aquecimento global, considerando os eventos climáticos atuais como ciclos naturais de extremos de calor, chuva e seca.

Qual a explicação dele para os eventos climáticos extremos?

Segundo Flávio Bolsonaro, esses eventos são efeitos cíclicos da natureza e não resultado da influência humana.

Flávio Bolsonaro é candidato a qual cargo?

Ele é senador e pré-candidato do PL à Presidência da República.