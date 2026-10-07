Israelenses exigem investigação três anos após falhas de segurança em 7 de outubro

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Em cerimônias de lembrança realizadas nesta terceira efeméride do ataque de 7 de outubro de 2023, moradores e familiares de vítimas renovaram pedidos por responsabilização e por uma investigação estatal independente sobre as falhas de segurança que permitiram a ofensiva contra comunidades do sul de Israel.
Reportagem de Lucy Williamson para a BBC, com material da Reuters, registra que, em Kfar Aza — comunidade gravemente atingida — centenas de pessoas exigiram respostas sobre o que foi comunicado às autoridades antes do ataque e sobre decisões tomadas na cadeia de comando.
Benjamin Netanyahu, primeiro‑ministro na época do ataque e candidato à reeleição ainda este mês, rejeita responsabilidade pessoal. A matéria relata que ele apontou falhas dos seus chefes de segurança por supostamente não o acordarem nas horas que antecederam o ataque, por receio de que ele ordenasse uma mobilização ampla.
Relatos publicados na imprensa — citados na reportagem — afirmam que o líder dos Emirados Árabes Unidos teria alertado Netanyahu dez dias antes do ataque; o jornal Haaretz publicou excertos de um livro que traz essa alegação. O gabinete de Netanyahu classificou a reportagem como “uma mentira absoluta” e anunciou que processaria o jornal, conforme a cobertura.
O episódio e a ausência de uma investigação estatal transformaram‑se em tema central da campanha eleitoral. O artigo cita apoio de líderes da oposição às demandas por comissão de inquérito e menção a iniciativas de campanha que exploram a controvérsia, como um jogo virtual lançado pela equipe de um dos adversários políticos.
Após o ataque, o então chefe do Estado‑Maior das Forces de Defesa de Israel, Herzi Halevi, pediu desculpas publicamente pelo fracasso em proteger civis e renunciou ao cargo. Diversos comandantes militares foram demitidos e o chefe do serviço de inteligência doméstica deixou a posição. A reportagem também cita a renúncia do porta‑voz internacional do Exército, coronel Richard Hecht, seis meses depois, que criticou a recusa de líderes políticos em aceitar responsabilidade.
As informações e as opiniões mencionadas neste texto são da reportagem de Lucy Williamson para a BBC, com base em material da Reuters, publicada em 7 de outubro de 2026.