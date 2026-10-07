Republicans divididos entre defesa de Trump e preocupação com o custo de vida antes das eleições

Com eleições em 3 de novembro, Candidates do partido tentam não romper com Trump enquanto reconhecem inflação e o alto custo de vida

À medida que o President Donald Trump intensifica a campanha para os midterms, Candidates Republicans enfrentam um dilema: manter apoio público ao President ou distanciar‑se para responder ao descontentamento dos eleitores com o custo de vida. A análise é da BBC, publicada em 7 de outubro de 2026.

Pesquisas citadas pela reportagem mostram sinais de insatisfação. Uma sondagem YouGov indica que 63% dos entrevistados acreditam que a economia “está piorando”. Uma pesquisa AP/NORC apontou que apenas 17% aprovam o modo como Trump lida com o custo de vida e 26% aprovam sua gestão da economia em geral. Indicadores econômicos citados no texto incluem inflação em 3,4% e preços médios de gasolina a US$ 4,37 por galão.

Como os Candidates tentam equilibrar a mensagem

Em estados‑chave, Republicans têm ajustado o discurso para reconhecer pressões sobre despesas domésticas sem romper explicitamente com Trump. Em eventos na Flórida, o deputado Byron Donalds evitou mencionar Trump em seu discurso para governador e enfatizou histórias pessoais de dificuldades financeiras, ainda que mantenha relação próxima com o President.

O candidato a vice‑governador Bryan Avila e outros Republicans estaduais também têm destacado temas de "acessibilidade" — moradia, preços de energia e custos cotidianos — como prioridade nas campanhas. No Texas e em Iowa, autoridades e Candidates Republicans apresentaram agendas de redução de custos ou encontros públicos focados no tema.

Rupturas pontuais e riscos políticos

Nem todos os Republicans têm se mantido alinhados. A deputada Maria Salazar divulgou um comercial em que afirma que a repressão migratória de Trump "foi longe demais"; em resposta, o President republicou mensagens criticando‑a e pediu que abandonasse a disputa. A reportagem também lembra que legisladores Republicans em alguns casos apoiaram medidas Democrats para limitar poderes de guerra relacionados ao conflito com o Irã.

Por outro lado, consultores Republicans defendem que o partido mostre conquistas em temas como crime, impostos e imigração, ligando‑os às preocupações com custos que mais motivam eleitores a comparecer às urnas.

Contexto e possível consequência

A matéria observa ainda que, embora muitos indicadores econômicos favoráveis existam — como alta nos índices acionários e queda da pobreza em alguns dados —, a percepção pública sobre o custo de vida permanece negativa. Trump tem minimizado as queixas, afirmando que o problema é de comunicação: “A única coisa que estamos fazendo mal é relações públicas”, disse ele, segundo a BBC.

Se os Republicans forem punidos nas urnas em 3 de novembro, a reportagem afirma que o próprio Trump pode sofrer as consequências, na forma de um Congress mais hostil nos dois últimos anos de seu mandato.

As informações deste texto foram extraídas de reportagem da BBC (Anthony Zurcher, North America correspondent in Florida), publicada em 7 de outubro de 2026.