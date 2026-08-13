Jardim cita empate do Flamengo como positivo e explica escalação

— São Cruzeiros que jogam em modelos diferentes. Hoje em dia, o Cruzeiro joga num modelo mais de marcação, homem a homem. O Tite não era assim. Com certeza, neste momento, está um time mais confiante, mais organizado. Por isso, tem mostrado os resultados que tem feito, em termos de campeonato, de Libertadores e de Copa. Mas, pronto, os jogadores continuam lá. Os jogadores que eram as mais-valias nessa altura continuam a ser outra vez as mais-valias, como era o Gerson, o Matheus, o Kaio, o Fabrício… Todos eles. Por isso, acabam por ser dois estilos diferentes, mas sempre uma equipe competitiva. Aquele jogo, lembro, foi no Maracanã e foi extremamente competitivo.