Jogos de Azar no Brasil: Leis, Regulação e Realidade

Durante boa parte do século XX, os jogos de azar foram proibidos no Brasil, empurrando apostadores para cassinos clandestinos e sites estrangeiros sem qualquer fiscalização. Esse cenário começou a mudar em 2018 e ganhou contornos definitivos com a chamada “Lei das Apostas”, que finalmente organizou o setor.

Hoje o mercado é regulamentado e mais transparente, e cresce o número de plataformas e portais de conteúdo voltados ao jogador brasileiro, que busca informação confiável antes de apostar. Entender as regras atuais é essencial para jogar com segurança e dentro da lei.

O que diz a legislação

A base legal veio com a Lei nº 13.756/2018, que autorizou as apostas de quota fixa como modalidade lotérica. O marco definitivo, porém, foi a Lei nº 14.790/2023, conhecida como Lei das Apostas, que criou um arcabouço completo para as apostas esportivas e os jogos online de cassino. O mercado regulamentado entrou oficialmente em vigor em 1º de janeiro de 2025.

Como funciona a regulação

O órgão responsável é a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), vinculada ao Ministério da Fazenda. Para operar legalmente, cada empresa precisa de uma licença federal que custa R$ 30 milhões, tem validade de cinco anos e cobre até três marcas. Todas as operadoras autorizadas usam obrigatoriamente o domínio “.bet.br”.

As regras de proteção ao apostador são rígidas: é exigido cadastro com CPF e reconhecimento facial, as apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos, e as movimentações financeiras devem ocorrer por Pix, TED ou cartão de débito. As plataformas também precisam oferecer limites de depósito, autoexclusão e canais de jogo responsável.

Impostos e arrecadação

As operadoras pagam imposto sobre a receita bruta de jogos (GGR), que passou de 12% para 18% a partir de outubro de 2025. Já o apostador paga 15% de imposto sobre prêmios que ultrapassem R$ 2.824. Parte da arrecadação é destinada a esporte, educação, saúde e segurança pública.

A realidade do mercado

Apesar do avanço, o setor ainda enfrenta desafios. Muitos sites ilegais continuam ativos, disfarçados de plataformas nacionais, e o governo trabalha com bancos e a Anatel para bloquear operadores sem licença. Casos importantes ainda tramitam no Supremo Tribunal Federal, que discute pontos da nova lei e a publicidade voltada a menores.

Para o público, a mensagem é clara: apostar em plataformas licenciadas com o domínio “.bet.br” é a forma mais segura de participar. A regulação trouxe mais transparência, mas o jogo consciente e responsável continua sendo a melhor estratégia para o jogador brasileiro.