Adolescentes fogem de abordagem, caem de moto e são apreendidos pela Guarda Municipal em Cascavel

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Por Silmara Santos
Atualizado em
Dois adolescentes foram apreendidos pela Guarda Municipal na tarde deste domingo (2), no Bairro Cancelli, em Cascavel, após tentarem fugir de uma abordagem.
Segundo informações, a dupla estava em uma motocicleta quando recebeu voz de parada da equipe da Guarda Municipal. Em vez de obedecer à ordem, os adolescentes empreenderam fuga, mas acabaram sofrendo uma queda durante a tentativa de escapar.
Após o acidente, os dois foram abordados pelos agentes. Eles não portavam documentos e informaram ser menores de idade. Além disso, afirmaram que não possuem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Diante da situação, uma equipe da Transitar foi acionada para recolher a motocicleta, que foi encaminhada ao pátio do órgão.
Os adolescentes seriam levados à 10ª Central Regional de Flagrantes, onde seriam adotadas as medidas cabíveis.
CRÉDITOS E LINK DO ARTIGO
Mais Notícias
Home Page – Início
See more: The Global Track