Jogos de hoje, quarta, 5 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários

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Ler Resumo
A agenda de futebol desta quarta-feira, 5 de agosto, reúne amistosos europeus, eliminatórias da Champions League e uma noite carregada de decisões pela Copa do Brasil. Quatro confrontos definirão classificados às quartas de final do torneio nacional, com destaque para o clássico entre Fluminense e Vasco, no Maracanã. Depois do empate sem gols na partida de ida, os rivais cariocas chegam em igualdade, quem vencer avança. Cruzeiro, Chapecoense, Grêmio e Mirassol vivem situação parecida, sem qualquer vantagem construída no primeiro encontro.
O Palmeiras entra em campo em condição mais confortável. Após vencer o Fortaleza por 3 a 0 no jogo de ida, a equipe paulista pode perder por até dois gols de diferença e ainda assim garantir a classificação. A combinação de duelos equilibrados e decisivos transforma a Copa do Brasil no centro da programação desta quarta-feira.
Antes das decisões nacionais, o futebol internacional oferece atrações desde a manhã. Manchester City, Chelsea, Juventus, Paris Saint-Germain e Arsenal participam de amistosos de pré-temporada, usados para ajustes físicos e táticos antes da abertura das principais ligas europeias. À tarde, Fenerbahçe e Sturm Graz se enfrentam pelas eliminatórias da Champions League. A programação continua à noite com Campeonato Argentino.
Confira a agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 5 de agosto de 2026, com horários e canais:
Fonte do Artigo
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