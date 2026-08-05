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Jogos de hoje, quarta, 5 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários

Jogos de hoje, quarta, 5 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários

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Jogos de hoje, quarta, 5 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários
Estádio do Maracanã, no Rio (Wagner Meier/Getty Images)

Estádio do Maracanã, no Rio (Wagner Meier/Getty Images)
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A agenda de futebol desta quarta-feira, 5 de agosto, reúne amistosos europeus, eliminatórias da Champions League e uma noite carregada de decisões pela Copa do Brasil. Quatro confrontos definirão classificados às quartas de final do torneio nacional, com destaque para o clássico entre Fluminense e Vasco, no Maracanã. Depois do empate sem gols na partida de ida, os rivais cariocas chegam em igualdade, quem vencer avança. Cruzeiro, Chapecoense, Grêmio e Mirassol vivem situação parecida, sem qualquer vantagem construída no primeiro encontro.

O Palmeiras entra em campo em condição mais confortável. Após vencer o Fortaleza por 3 a 0 no jogo de ida, a equipe paulista pode perder por até dois gols de diferença e ainda assim garantir a classificação. A combinação de duelos equilibrados e decisivos transforma a Copa do Brasil no centro da programação desta quarta-feira.

Antes das decisões nacionais, o futebol internacional oferece atrações desde a manhã. Manchester City, Chelsea, Juventus, Paris Saint-Germain e Arsenal participam de amistosos de pré-temporada, usados para ajustes físicos e táticos antes da abertura das principais ligas europeias. À tarde, Fenerbahçe e Sturm Graz se enfrentam pelas eliminatórias da Champions League. A programação continua à noite com Campeonato Argentino.

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Confira a agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 5 de agosto de 2026, com horários e canais:

CAMPEONATOS NACIONAIS

Copa do Brasil – Oitavas de Final (Volta)

  • 19h00 – Cruzeiro x Chapecoense – SporTV e Premiere
  • 19h30 – Grêmio x Mirassol – Prime Video
  • 21h30 – Fluminense x Vasco da Gama – TV Globo, SporTV, ge tv, Premiere e Prime Video
  • 21h30 – Fortaleza x Palmeiras – TV Globo, SporTV 2, Premiere e Prime Video
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CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Amistosos de clubes

  • 8h00 – K-League All Stars x Manchester City – ESPN e Disney+
  • 8h30 – Chelsea x Juventus – SportyNet (TV e YouTube)
  • 15h00 – Mallorca x Paris Saint-Germain – SportyNet (TV e YouTube)
  • 15h30 – Arsenal x Real Betis – SportyNet (TV e YouTube)

Eliminatórias da Champions League

  • 15h00 – Fenerbahçe x Sturm Graz – Xsports

Campeonato Argentino

  • 19h00 – Boca Juniors x Estudiantes – ESPN e Disney+

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Corinthia Mes

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