Jogos de hoje, quarta, 5 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários

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A quarta-feira, 5 de agosto, está repleta de futebol com as decisões da Copa do Brasil, incluindo o clássico Fluminense x Vasco e o Palmeiras em vantagem. Além disso, a agenda traz amistosos europeus com grandes clubes como Manchester City e Juventus, e duelos das eliminatórias da Champions League. Um dia imperdível para os fãs do esporte.

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A agenda de futebol desta quarta-feira, 5 de agosto, reúne amistosos europeus, eliminatórias da Champions League e uma noite carregada de decisões pela Copa do Brasil. Quatro confrontos definirão classificados às quartas de final do torneio nacional, com destaque para o clássico entre Fluminense e Vasco, no Maracanã. Depois do empate sem gols na partida de ida, os rivais cariocas chegam em igualdade, quem vencer avança. Cruzeiro, Chapecoense, Grêmio e Mirassol vivem situação parecida, sem qualquer vantagem construída no primeiro encontro.

O Palmeiras entra em campo em condição mais confortável. Após vencer o Fortaleza por 3 a 0 no jogo de ida, a equipe paulista pode perder por até dois gols de diferença e ainda assim garantir a classificação. A combinação de duelos equilibrados e decisivos transforma a Copa do Brasil no centro da programação desta quarta-feira.

Antes das decisões nacionais, o futebol internacional oferece atrações desde a manhã. Manchester City, Chelsea, Juventus, Paris Saint-Germain e Arsenal participam de amistosos de pré-temporada, usados para ajustes físicos e táticos antes da abertura das principais ligas europeias. À tarde, Fenerbahçe e Sturm Graz se enfrentam pelas eliminatórias da Champions League. A programação continua à noite com Campeonato Argentino.

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Confira a agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 5 de agosto de 2026, com horários e canais:

CAMPEONATOS NACIONAIS

Copa do Brasil – Oitavas de Final (Volta)

19h00 – Cruzeiro x Chapecoense – SporTV e Premiere

19h30 – Grêmio x Mirassol – Prime Video

21h30 – Fluminense x Vasco da Gama – TV Globo, SporTV, ge tv, Premiere e Prime Video

21h30 – Fortaleza x Palmeiras – TV Globo, SporTV 2, Premiere e Prime Video

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CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Amistosos de clubes

8h00 – K-League All Stars x Manchester City – ESPN e Disney+

8h30 – Chelsea x Juventus – SportyNet (TV e YouTube)

15h00 – Mallorca x Paris Saint-Germain – SportyNet (TV e YouTube)

15h30 – Arsenal x Real Betis – SportyNet (TV e YouTube)

Eliminatórias da Champions League

15h00 – Fenerbahçe x Sturm Graz – Xsports

Campeonato Argentino