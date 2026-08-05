Vídeo mostra detalhes da batida com duas vítimas entre City e C3 no Pacaembu

Uma câmera de vigilância gravou a imagem que detalha o acidente entre um Honda City e um Citröen C3, na tarde desta quarta-feira (5), no bairro Pacaembu, em Cascavel.

Eram 14h29 quando o City, que vinha pela Avenida Olindo Periolo, parece se assustar com o caminhão que vinha pela esquerda e desvia para a direita, atingindo o C3, que vinha pela Rua Laranjeiras do Sul e já tinha avançado além da faixa de pedestres para fazer a conversão à direita e entrar na avenida.

As condutoras dos dois carros ficaram feridas e precisaram de atendimento médico.