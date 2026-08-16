José Luis Guzmán vuelve a escena: el árbitro que ya conoce todos los desenlaces del Tenerife

El CD Tenerife inicia este domingo a las 16:00 horas en Canarias su camino en LALIGA HYPERMOTION ante la SD Eibar, con José Luis Guzmán como árbitro. Será la cuarta vez que el colegiado jienense dirija un partido del representativo, con un balance que incluye una victoria, una derrota y un empate.

Un árbitro con pasado reciente en Primera

José Luis Guzmán, nacido en Jaén en 1995, pertenece al comité andaluz y será el encargado de impartir justicia en el Eibar-Tenerife de la jornada inaugural.

El colegiado regresa a la división de plata después de arbitrar durante la pasada temporada 2025-2026 en la máxima categoría del fútbol español. En Segunda División acumula 63 partidos de Liga y uno de promoción de ascenso en tres temporadas.





Tres precedentes muy distintos

La primera coincidencia con el CD Tenerife se produjo el 4 de septiembre de 2022, en el Estadio, durante la victoria blanquiazul ante el Real Racing Club de Santander por 1-0, con gol de Borja Garcés. Guzmán amonestó a Ibra y Enric Gallego, además de mostrar cuatro amarillas y una roja al conjunto visitante.

El segundo cruce llegó el 30 de septiembre de 2023, precisamente en Ipurua. El equipo dirigido por Asier Garitano cayó por 3-0 ante la SD Eibar. En aquel encuentro, el árbitro mostró tarjeta a tres jugadores locales y al blanquiazul Amo.

El último antecedente se remonta al 29 de enero de 2025, en un partido sin goles entre el CD Tenerife y el RC Deportivo disputado en el Heliodoro Rodríguez López. Maikel Mesa y dos futbolistas visitantes fueron amonestados.

Su trayectoria y sus números

Guzmán debutó en la extinta Segunda B el 28 de agosto de 2016, en el encuentro entre El Ejido y el Granada B, que terminó con victoria visitante por 1-3. Durante sus seis años en esa categoría dirigió 69 partidos, además de cinco eliminatorias de promoción de ascenso.

Su estreno en Segunda División tuvo lugar el 22 de agosto de 2022, en el Ponferradina-Ibiza, resuelto con triunfo local por 2-1. Doce días después arbitró su primer partido del CD Tenerife.

Durante su recorrido en Segunda, el árbitro Eibar-Tenerife presenta una media de 4,71 tarjetas amarillas y 0,11 rojas por encuentro.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo se juega el Eibar-Tenerife? El partido entre la SD Eibar y el CD Tenerife se disputa este domingo, dentro de la jornada inaugural de LALIGA HYPERMOTION. El encuentro comenzará a las 16:00 horas en Canarias. José Luis Guzmán será el árbitro principal del duelo. La cita supone el inicio de la competición para ambos equipos y representa la cuarta ocasión en la que el colegiado jienense dirige un partido del CD Tenerife.

¿Cuántas veces ha arbitrado Guzmán al CD Tenerife? José Luis Guzmán ha arbitrado al CD Tenerife en tres ocasiones anteriores. La primera fue en la victoria por 1-0 ante el Real Racing Club de Santander en 2022. La segunda coincidencia se produjo en 2023, cuando el Tenerife perdió por 3-0 ante el Eibar. El último precedente tuvo lugar en 2025, en un empate sin goles contra el RC Deportivo. El partido de este domingo será, por tanto, el cuarto cruce entre el colegiado y el representativo.

¿Qué balance tiene el Tenerife con este árbitro? El CD Tenerife llega al nuevo partido con José Luis Guzmán habiendo obtenido los tres resultados posibles en sus anteriores enfrentamientos: una victoria, una derrota y un empate. El triunfo se produjo ante el Real Racing Club de Santander, la derrota frente a la SD Eibar y la igualada contra el RC Deportivo. El antecedente más reciente corresponde al encuentro disputado el 29 de enero de 2025 en el Heliodoro Rodríguez López.

¿Qué experiencia tiene José Luis Guzmán? El colegiado nacido en Jaén en 1995 debutó en la extinta Segunda B el 28 de agosto de 2016. Permaneció seis años en el tercer escalón nacional y dirigió 69 partidos, además de cinco encuentros de promoción de ascenso. Su estreno en Segunda División llegó el 22 de agosto de 2022, en un Ponferradina-Ibiza. Después de arbitrar durante la temporada 2025-2026 en la máxima categoría del fútbol español, vuelve ahora a la división de plata.