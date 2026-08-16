Homem é preso em Ubiratã com carro furtado em Juranda

A Polícia Militar do Paraná recuperou, na tarde deste sábado (15), em Ubiratã, um automóvel que havia sido furtado horas antes no município de Juranda. Um homem, de 38 anos, foi preso em flagrante pelo crime de receptação.

A ação teve início após as equipes policiais receberem informações sobre o possível paradeiro do veículo. Diante dos dados, os policiais realizaram patrulhamento ostensivo e localizaram o automóvel estacionado em via pública, na região central de Ubiratã.

Durante as diligências, o suspeito se apresentou aos policiais e assumiu a posse e a condução do veículo. Diante da situação, ele recebeu voz de prisão pelo crime de receptação.

O homem preso e o automóvel recuperado foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

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