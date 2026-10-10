José Sarney é internado em UTI após procedimento abdominal em São Luís

O ex-presidente José Sarney, de 96 anos, está internado na unidade de terapia intensiva de um hospital em São Luís após realizar cirurgia abdominal.

O quadro de saúde do ex-presidente José Sarney, que governou o Brasil entre 1985 e 1990, requer atenção redobrada neste momento. Ele foi encaminhado para a UTI após passar por um procedimento cirúrgico no abdômen.

A internação ocorreu no UDI Hospital, localizado em São Luís. Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o ex-senador está sendo monitorado de perto por uma equipe multidisciplinar especializada.

A seguir, entenda os detalhes sobre o procedimento realizado e como está a recuperação do político, que é uma das figuras mais emblemáticas da história recente do país.

Detalhes sobre a internação e o procedimento

Segundo o boletim médico emitido pela Rede D’Or, que é a rede responsável pelo hospital, José Sarney deu entrada na unidade na tarde de sexta-feira, dia 9, apresentando um quadro de dor abdominal.

Após uma avaliação clínica detalhada e a realização de exames de imagem, a equipe médica optou pela intervenção cirúrgica. O boletim oficial destacou que o procedimento transcorreu sem qualquer tipo de intercorrência.

Estado de saúde e acompanhamento médico

Atualmente, o paciente encontra-se em quadro estável. Ele segue em acompanhamento pós-operatório dentro da unidade de terapia intensiva, onde recebe todos os cuidados necessários para a sua plena recuperação.

Os médicos responsáveis pelo caso informaram que, até o momento, não há previsão de alta hospitalar para o ex-presidente. A equipe continua avaliando diariamente a evolução do seu quadro clínico.

Histórico recente de saúde

É importante lembrar que José Sarney passou por outros cuidados médicos recentemente. Em setembro, ele esteve internado no Hospital Sírio-Libanês para realizar um check-up após ter recebido o diagnóstico de pneumonia.

Naquela ocasião, o quadro da doença foi identificado e tratado em São Luís, onde ele também chegou a ficar hospitalizado antes de seguir para a capital paulista para a continuidade dos exames preventivos.

Trajetória pública de José Sarney

Além de sua carreira como escritor, José Sarney possui uma trajetória política extensa. Ele foi o primeiro presidente da República após o período da redemocratização, exercendo o mandato entre 1985 e 1990.

Após deixar o cargo de presidente, ele manteve uma carreira ativa no Legislativo, atuando como senador da República por três mandatos consecutivos, em um período que compreendeu os anos de 1991 até 2015.

FAQ: Perguntas frequentes sobre o estado de saúde de José Sarney

Qual a idade atual de José Sarney?

O ex-presidente José Sarney tem 96 anos de idade.

Como está o estado de saúde de José Sarney agora?

Segundo o boletim médico mais recente, o paciente encontra-se estável e em acompanhamento pós-operatório na UTI.

Existe previsão de alta para o ex-presidente?

Não, de acordo com as informações divulgadas pela Rede D’Or, ainda não há previsão de alta hospitalar.

Onde José Sarney está internado?

O ex-presidente está internado no UDI Hospital, localizado na cidade de São Luís.