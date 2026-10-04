Jovem de 18 anos é preso com carga milionária de cigarros eletrônicos na fronteira com a Argentina

Apreensão de cigarros eletrônicos na fronteira do Paraná com a Argentina resulta em prisão de jovem e prejuízo de mais de meio milhão de reais ao crime

Uma operação de combate ao contrabando na fronteira entre o Brasil e a Argentina resultou na apreensão de uma carga ilegal avaliada em aproximadamente 564 mil reais. O caso ocorreu na noite deste sábado, dia 3 de outubro, na rodovia PR-481, no município de Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná.

De acordo com informações divulgadas pelo portal Banda B, a carga ilícita estava sendo transportada em uma caminhonete Fiat Strada. O veículo foi interceptado por equipes do Batalhão de Polícia da Fronteira, o BPFRON, após denúncias indicarem que o automóvel era utilizado para o transporte de produtos ilegais vindos do país vizinho.

Ao abordar o condutor, um jovem de 18 anos, os agentes localizaram na caçamba da caminhonete mais de 2 mil cigarros eletrônicos, além de mais de 700 ampolas de medicamentos para emagrecer que não possuíam regulamentação fiscal. A ação reforça o monitoramento constante das forças de segurança nas rodovias da região.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde ocorreu a apreensão dos cigarros eletrônicos? A carga foi interceptada na rodovia PR-481, em Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná, na fronteira com a Argentina.

Qual foi a quantidade de vapes apreendida? Foram encontrados mais de 2 mil cigarros eletrônicos na caçamba da caminhonete utilizada pelo suspeito.

Houve outros produtos apreendidos além dos vapes? Sim, os policiais também localizaram mais de 700 ampolas de medicamentos para emagrecer sem regulamentação fiscal.

Qual o valor estimado da carga apreendida? De acordo com o BPFRON, o prejuízo estimado ao crime organizado é de 564 mil reais, considerando o valor das mercadorias e do veículo.

O que aconteceu com o motorista do veículo? O jovem de 18 anos foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal para a formalização da ocorrência.