Haddad diz que sai da campanha com ‘consciência tranquila’ por ter apresentado propostas

Candidato ao governo de São Paulo agradeceu eleitores pela receptividade, afirmou ter apresentado um plano de governo e defendeu mandato para ministros do STF, segundo Agência Estado.

O candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad, afirmou que sai da campanha com a consciência tranquila por ter conseguido expor as propostas destinadas ao Estado. A declaração foi feita após a votação, em comentários registrados pela Agência Estado.

Haddad agradeceu a recepção dos eleitores em diferentes regiões do estado e disse ter sentido um clima de diálogo e cordialidade durante a campanha, comparando-o favoravelmente ao pleito anterior.

Haddad campanha propostas

Segundo a Agência Estado, o candidato afirmou que debates e eventos políticos permitiram apresentar “um plano de governo decente” ao eleitorado paulista. Ele afirmou estar satisfeito com a qualidade da campanha e com a oportunidade de oferecer uma alternativa ao eleitor do estado.

Avaliação da recepção dos eleitores

Haddad disse que, na campanha, os eleitores de São Paulo demonstraram-se mais abertos a ouvir suas propostas. “Era possível sentir no ar a população muito mais aberta a ouvir, a entender e a tomar sua decisão no dia de hoje”, disse ele, conforme registro da Agência Estado.

Posição sobre reforma do Judiciário

O candidato defendeu uma reforma no Judiciário e lembrou que, já na campanha de 2018 para a Presidência, propunha a fixação de mandato para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Haddad afirmou que reformas anteriores foram feitas e que eventuais novas mudanças devem ouvir juristas e magistrados, segundo CGN da Agência Estado.