Jovem ferida por galho em praça de Curitiba fará nova cirurgia

Ana Beatriz Cruz vai passar por nova cirurgia prevista para esta sexta-feira (10), às 7h, no Hospital do Trabalhador. O procedimento vai tratar de uma fístula, canal anormal ou “túnel” que conecta duas partes do corpo que normalmente deveriam estar separadas.

Pela gravidade da lesão, os médicos esperavam que a fístula fosse absorvida naturalmente pelo organismo, o que não aconteceu. A alteração é a provável causa das dores de cabeça que Ana Beatriz vinha sentindo dos últimos dias, que lhe causavam náuseas e muitas vezes a impediam de se alimentar ou fazer fisioterapia. A fístula foi identificada em uma ressonância magnética feita na última segunda-feira (6).

A expectativa da família era a de que a jovem pudesse dar sequência ao tratamento de reabilitação em casa, onde terá acesso ao home care da Prefeitura de Curitiba, por meio do Serviço de Atenção Domiciliar, da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). A intenção é que Ana Beatriz possa focar no trabalho de reabilitação pélvica, importante no processo de tentativa de reversão da lesão.

Com a necessidade de uma nova operação, Ana Beatriz foi transferida de volta do Centro de Reabilitação para o Hospital do Trabalhador. A família ainda não tem informações sobre quanto tempo ela vai precisar ficar internada para, então, retomar o processo de reabilitação.

Polilaminina

Ana Beatriz foi atingida por um galho no dia 13 de junho, quando passeava com sua mãe, a irmã e o sobrinho na Praça Osório, Centro de Curitiba. O impacto causou fratura nas vértebras T5 e T6, lesão grave na medula e perfuração no pulmão. Com isso, ela perdeu os movimentos da cintura para baixo. A jovem foi operada 12 horas após o acidente no Hospital do Trabalhador.

No dia 17 de junho, Ana Beatriz recebeu aplicação da polilaminina durante um procedimento cirúrgico. A autorização para o uso do medicamento experimental foi concedida um dia antes e, em seguida, uma operação especial do Governo do Paraná garantiu o transporte da dose até a capital.

Após a aplicação, Ana Beatriz deu sinais de reação, mexendo os dedos do pé ao ter as cerdas de uma escova de dentes passada na panturrilha.