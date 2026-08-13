Júri popular decide sobre acusado de tentativa de feminicídio em hotel de Curitiba

Jhonathan Reynaldo dos Santos, de 24 anos, acusado de agredir a recepcionista Maria Niuzete Batista dentro de um hotel em Curitiba, irá a júri popular. O episódio ocorreu no dia 7 de março e foi registrado por câmeras de segurança, segundo informou o g1. A mulher sofreu ferimentos e precisou de socorro após escapar do local.

Além da tentativa de feminicídio, o homem também responde pelos crimes de tentativa de estupro e fraude processual. A data do julgamento ainda não foi divulgada.

Provas e qualificadoras no processo

De acordo com a Justiça, há diversos elementos que indicam a autoria dos crimes por Jhonathan, entre eles as imagens das câmeras de segurança, os laudos dos ferimentos da vítima e os depoimentos colhidos durante a investigação. As qualificadoras de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima foram mantidas.

A acusação de tentativa de estupro será analisada com base no relato da recepcionista, que afirmou que o acusado tentou puxar o vestido dela. Já a fraude processual está relacionada à retirada da tomada do computador que armazenava as imagens das câmeras do hotel.

Detalhes do caso e depoimentos

Segundo a investigação, Jhonathan estava na cidade a trabalho como pintor e havia consumido bebidas alcoólicas no hotel. Depois de ser orientado a não beber na recepção, voltou ao quarto, mas retornou afirmando estar passando mal. Ele teria pedido para que a recepcionista o acompanhasse até o quarto, o que foi recusado.

Em seguida, teria demonstrado interesse na mulher e pedido um beijo, também recusado por ela. Ao se dirigir ao banheiro dos funcionários, a vítima foi seguida por Jhonathan, que pulou o balcão e tentou agarrá-la. Após ser empurrado, teria iniciado agressões com socos, chutes e esganadura, levando a vítima a perder a consciência por alguns segundos.

Ao recobrar os sentidos, a recepcionista conseguiu fugir do hotel e recebeu socorro de hóspedes e vizinhos, que acionaram a polícia. Na audiência de custódia, o acusado afirmou que estava sob efeito de drogas e álcool na ocasião e negou a intenção de matar a vítima.

Posição da defesa e da acusação

O g1 tentou contato com a defesa do acusado, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem. Por sua vez, o advogado da vítima afirmou que recebeu a decisão do júri com satisfação e destacou que a Justiça reconheceu indícios de autoria e materialidade dos crimes. Ele também declarou esperar a condenação de Jhonathan e acompanhará o processo.

Perguntas frequentes

Quais crimes Jhonathan Reynaldo dos Santos vai responder no júri?

Ele será julgado pelos crimes de tentativa de feminicídio, tentativa de estupro e fraude processual.

Qual a relação do crime com o hotel em Curitiba?

O crime ocorreu dentro do hotel onde Maria Niuzete Batista trabalhava como recepcionista e foi registrado por câmeras de segurança do local.

Qual é a situação atual da defesa do acusado?

A defesa de Jhonathan não retornou aos contatos da reportagem até o momento, e o julgamento ainda não tem data definida.