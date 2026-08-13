Obras na BR-153 no Paraná causam bloqueios entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho

A BR-153, trecho entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, no Norte do Paraná, está com diversos pontos de bloqueios devido às obras de duplicação da rodovia. A concessionária EPR Litoral Pioneiro, responsável pela administração, implantou novos desvios para a construção de viadutos, sem previsão de quando os trechos voltarão ao fluxo normal.

As intervenções começaram em julho e, segundo a concessionária, até o momento já há seis desvios ativos. A EPR Litoral Pioneiro assumiu a gestão do lote 2 das rodovias federais e estaduais do Paraná em setembro de 2023, envolvendo cerca de 604 quilômetros entre Curitiba, litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro.

Bloqueios iniciados em julho

Em julho, foram implantados bloqueios em três locais principais na região:

Jacarezinho, km 17: O tráfego foi desviado para a marginal em ambos os sentidos, mantendo os acessos ao município.

O tráfego foi desviado para a marginal em ambos os sentidos, mantendo os acessos ao município. Jacarezinho, km 23: O fluxo segue pela marginal da pista sentido Santo Antônio da Platina. O retorno para motoristas em direção a Ourinhos (SP) permanece disponível no km 24, com acesso ao município preservado.

O fluxo segue pela marginal da pista sentido Santo Antônio da Platina. O retorno para motoristas em direção a Ourinhos (SP) permanece disponível no km 24, com acesso ao município preservado. Santo Antônio da Platina, km 41: O tráfego é direcionado à rua José Vieira Gusmão, e o entroncamento com a Rodovia Deputado Benedito Lúcio Machado opera com semáforos mantendo a travessia para veículos.

Novos bloqueios em agosto

Em agosto, mais três interdições foram instaladas para dar continuidade as obras:

Jacarezinho, km 18: O tráfego é desviado pela marginal nos dois sentidos da rodovia.

O tráfego é desviado pela marginal nos dois sentidos da rodovia. Jacarezinho, km 24: No acesso à PR-431, sentido Cambará, há desvio pela marginal da pista no sentido Santo Antônio da Platina.

No acesso à PR-431, sentido Cambará, há desvio pela marginal da pista no sentido Santo Antônio da Platina. Santo Antônio da Platina, km 45: Um desvio em mão dupla opera na marginal da rodovia no sentido Jacarezinho.

Concessionária mantém informações limitadas

A EPR Litoral Pioneiro não divulgou datas para a liberação dos trechos bloqueados, deixando a previsão de normalização indefinida. A companhia garantiu que os acessos municipais permanecem disponíveis durante os desvios, buscando minimizar o impacto nas cidades da região.

Motoristas que trafegam pela BR-153 na região devem redobrar a atenção e seguir a sinalização das rotas alternativas para evitar atrasos e garantir a segurança no percurso.

Perguntas frequentes

Qual é a razão dos bloqueios na BR-153 entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho?

Os bloqueios são realizados para permitir a construção de viadutos como parte da obra de duplicação da rodovia, gerenciadas pela concessionária EPR Litoral Pioneiro.

Quantos pontos de interdições existem atualmente na BR-153 nessa região?

Até o momento, existem seis desvios implantados entre julho e agosto, distribuídos entre os quilômetros 17, 18, 23, 24, 41 e 45.

Há previsão para a liberação dos trechos bloqueados?

Não. A concessionária não informou prazos para que o tráfego volte ao normal nas áreas interditadas.