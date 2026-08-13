Obras na BR-153 no Paraná causam bloqueios entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho

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A BR-153, trecho entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, no Norte do Paraná, está com diversos pontos de bloqueios devido às obras de duplicação da rodovia. A concessionária EPR Litoral Pioneiro, responsável pela administração, implantou novos desvios para a construção de viadutos, sem previsão de quando os trechos voltarão ao fluxo normal.
As intervenções começaram em julho e, segundo a concessionária, até o momento já há seis desvios ativos. A EPR Litoral Pioneiro assumiu a gestão do lote 2 das rodovias federais e estaduais do Paraná em setembro de 2023, envolvendo cerca de 604 quilômetros entre Curitiba, litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro.
Em julho, foram implantados bloqueios em três locais principais na região:
Em agosto, mais três interdições foram instaladas para dar continuidade as obras:
A EPR Litoral Pioneiro não divulgou datas para a liberação dos trechos bloqueados, deixando a previsão de normalização indefinida. A companhia garantiu que os acessos municipais permanecem disponíveis durante os desvios, buscando minimizar o impacto nas cidades da região.
Motoristas que trafegam pela BR-153 na região devem redobrar a atenção e seguir a sinalização das rotas alternativas para evitar atrasos e garantir a segurança no percurso.
Os bloqueios são realizados para permitir a construção de viadutos como parte da obra de duplicação da rodovia, gerenciadas pela concessionária EPR Litoral Pioneiro.
Até o momento, existem seis desvios implantados entre julho e agosto, distribuídos entre os quilômetros 17, 18, 23, 24, 41 e 45.
Não. A concessionária não informou prazos para que o tráfego volte ao normal nas áreas interditadas.