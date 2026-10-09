Juros altos seguem como principal barreira ao crédito na indústria brasileira, revela pesquisa da CNI

O cenário atual do crédito Indústria brasileiro aponta que o custo elevado do dinheiro continua sendo o maior entrave para o crescimento das empresas no país.

A indústria brasileira enfrenta um desafio persistente para acessar recursos financeiros destinados ao desenvolvimento de suas operações. Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o custo do crédito ocupa o topo da lista de dificuldades enfrentadas pelos empresários no ano de 2026.

A Sondagem Especial 107, realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), ouviu 1.701 empresas de diversos portes entre agosto e setembro. O levantamento detalha como as taxas de juros afetam o planejamento financeiro, desde pequenas Indústria até grandes corporações nacionais.

Apesar de o cenário ainda ser complexo, o peso dos juros apresentou uma leve queda em comparação aos dados de 2025. Mesmo assim, o custo do dinheiro continua sendo o fator mais citado pelos gestores como o grande limitador para a obtenção de novos financiamentos ou renovação de contratos existentes.

O impacto dos juros no acesso ao capital

Nas operações de curto e médio prazo, 76% das empresas apontaram os juros altos como a principal barreira. Para financiamentos de longo prazo, com vencimento superior a cinco anos, o índice ficou em 69%. Maria Virgínia Colusso, analista de Políticas e Indústria da CNI, reforça que a queda dos juros demora a refletir no custo final do crédito.

Além das taxas, as empresas destacam as exigências de garantias reais como um obstáculo frequente, citado por 33,4% das companhias no curto prazo. No longo prazo, a burocracia e os prazos de carência insuficientes também figuram como dificuldades significativas para o setor produtivo.

Dificuldades na contratação de crédito

A busca por recursos tem sido marcada por frustrações. Entre as empresas que tentaram contratar ou renovar financiamentos, a taxa de insucesso aumentou significativamente. No curto e médio prazo, 24,7% das tentativas não foram bem-sucedidas, enquanto no longo prazo esse índice atingiu 37,2%.

As pequenas empresas são as que mais sofrem com a restrição. No segmento de longo prazo, quase metade das pequenas e médias Indústria que buscaram crédito não conseguiram obter os recursos, um cenário bem mais severo do que o enfrentado pelas grandes empresas no mesmo período.

Uso do crédito para despesas operacionais

Um dado que chama a atenção na pesquisa é o destino dos recursos. Muitas Indústria estão utilizando linhas de crédito de longo prazo para cobrir despesas básicas do dia a dia, como o capital de giro. Em vez de investir em máquinas, o dinheiro é direcionado para a folha de pagamento e insumos.

Para mudar esse quadro, os empresários sugerem medidas práticas. A redução de custos tributários e administrativos foi a alternativa mais citada para facilitar o acesso ao crédito. A ampliação de linhas de financiamento públicas e a simplificação das exigências bancárias também aparecem como prioridades.

Perguntas Frequentes

Quais são os principais obstáculos para a indústria conseguir crédito?

Os juros elevados lideram o ranking, seguidos pelas exigências de garantias reais, burocracia excessiva e prazos de carência considerados insuficientes pelos empresários.

Qual o percentual de empresas que apontam os juros como barreira?

Segundo a CNI, 76% das empresas citam os juros no crédito de curto e médio prazo, enquanto 69% apontam o mesmo problema para operações de longo prazo.

Por que as empresas usam crédito de longo prazo para capital de giro?

A pesquisa indica que a necessidade de financiar despesas imediatas, como folha de pagamento e materiais, leva as empresas a utilizarem essas linhas de crédito para garantir a operação cotidiana.

As pequenas empresas têm mais dificuldade que as grandes?Sim, as pequenas e médias Indústria registraram os maiores índices de insucesso na tentativa de obter crédito, enfrentando barreiras mais rígidas que as grandes corporações.

O que seria necessário para melhorar o acesso ao crédito?

Os entrevistados apontam que a redução de custos tributários e administrativos, a ampliação de linhas públicas e a simplificação das exigências bancárias seriam as medidas mais eficazes.