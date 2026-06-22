Justiça bloqueia veículos de Ana Hickmann por cheques sem fundo

Na defesa apresentada à Justiça, Hickmann afirmou que os cheques foram assinados por Alexandre Bello Correa, ex-marido e então sócio da apresentadora.

Ela disse desconhecer o motivo pelo qual os cheques foram emitidos e afirma que o ex-marido foi afastado da sociedade assim que soube de suas “operações financeiras obscuras”.

Ana Hickmann e Correa se separaram em dezembro de 2023 após ela registrar um boletim de ocorrência por violência doméstica. Segundo a apresentadora um dos motivos das divergências teria sido justamente a descoberta de que ele contraíra diversas dívidas em seu nome, sem o seu conhecimento.

Hickmann afirmou na ação que o ex-marido deveria responder pela cobrança, e não ela.

A Justiça não aceitou a argumentação. Disse que Correa, como sócio da empresa, tinha à época poderes de administração da empresa, e que não há nenhuma irregularidade nos cheques.

A apresentadora não pode mais recorrer em relação ao mérito do processo, mas ainda pode questionar o bloqueio dos bens.