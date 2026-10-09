Katie Zacharia é escolhida por Donald Trump como nova secretária de imprensa da Casa Branca

Trump anunciou a escolha de Katie Zacharia, comentarista conservadora e assessora sênior da Trump Media & Technology Group, para o cargo

Donald Trump escolheu a comentarista conservadora Katie Zacharia como a próxima secretária de imprensa da Casa Branca, informou a BBC na sexta-feira, 9 de outubro de 2026. Zacharia, que trabalha na Trump Media & Technology Group e na plataforma Truth Social, será a sexta pessoa a ocupar a função durante as duas administrações do President, segundo BBC.

Perfil e trajetória

De 42 anos, Zacharia é descrita pela BBC como estrategista Political e figura frequente em veículos conservadores como Newsmax e Fox News. Ela já trabalhou como estagiária no Republican National Committee e no White House Office of Political Affairs durante a administração Bush, em 2006, e teve uma passagem breve pelo Departamento de Segurança Interna (DHS) em fevereiro e março deste ano.

Formada em direito pela Pepperdine University, Zacharia atuou como conselheira-geral da organização Fix California, criada por Ric Grenell, e em 2011 trabalhou quase dois anos em um escritório de advocacia em Pequim, segundo a BBC. Desde junho, consta em seu perfil no LinkedIn que ela é senior communications adviser para a empresa de mídia de Trump e a plataforma Truth Social.

Declarações e reação

Em uma publicação no Truth Social, Trump elogiou Zacharia, chamando-a de "leal" e "uma fã devotada e membro do MAGA", e afirmou que ela tinha "um registro impecável de apoio". O President também escreveu que ela havia participado de suas campanhas, ajudando em "estados-chave" onde, segundo ele, a equipe venceu "7 de 7".

Zacharia agradeceu a nomeação em um post no X: "Servir o President Trump e o povo American neste marco crítico de 250 anos é a honra de uma vida". Ela também disse que Trump "mostrou à América que podemos ser grandes novamente, e ele trabalha para efetivar essa grandeza todos os dias" e que espera "trabalhar com o núcleo de imprensa da Casa Branca, e com repórteres em todo o país, para divulgar esse histórico".

Contexto da função

A BBC destaca que o papel de secretário de imprensa vai além da sala de coletivas: inclui gerir a relação com a imprensa, coordenar com outras partes da Casa Branca e oferecer aconselhamento ao President, além de supervisionar um escritório que recebe grande volume de pedidos e consultas diariamente.

Especialistas citados pela BBC comentaram a escolha. Justin Buchler, professor de ciência Political da Case Western Reserve University, afirmou que as nomeações de Trump em seu segundo mandato têm sido "baseadas em afiliação pessoal e lealdade" e que "ele valoriza a lealdade em primeiro lugar". Yanna Krupnikov, professora de comunicação e mídia da University of Michigan, disse que a seleção de Zacharia "fala a favor de um esmaecimento das linhas entre diferentes tipos de mídia" e que, hoje, políticos precisam comunicar-se tanto com veículos tradicionais quanto em contextos de redes sociais para levar mensagens e 'sound-bytes' ao público, conforme a BBC.

As informações deste texto foram extraídas de reportagem da BBC publicada em 9 de outubro de 2026, assinada por Bernd Debusmann.